Neue Perspektiven für Verhandlungen

Einstimmig bewilligte das Ratsgremium die Annahme der im Jahr 2019 an die Gemeinde erfolgten Spenden in einer Gesamthöhe von 1070 Euro. Die neun Spenden zwischen 20 und 700 Euro sind alle für Maßnahmen der Heimatpflege zweckgebunden.

Seitens des Gemeinderates wurde in der letzten öffentlichen Sitzung angefragt, in welchem Umfang die beschlossene Wildschadenskasse in Anspruch genommen worden sei. Bürgermeister Marcus Wessels teilte mit, dass 2020 erstmalig eine Inanspruchnahme erfolgt sei, wobei sich der ausgezahlte Betrag auf fast genau 690 Euro belaufe. Die Gemeinde Wittighausen übertrage als Eigenanteil aus der jährlichen Jagdpacht in Höhe von vier Euro pro Hektar Wald und 50 Cent pro Hektar Ackerland in die Wildschadenskasse. Die während eines Jahres nicht verbrauchten Mittel verbleiben in der Wildschadenskasse. Der Eigenanteil eines Jagdpächters beträgt 1,25 Euro je Hektar Nettojagdfläche. Sollte der jährliche Wildschaden höher als der Eigenanteil des Pächters sein, wird der darüber hinaus gehende Betrag aus der Wildschadenskasse beglichen. Sollte der Betrag der Wildschadenskasse nicht ausreichen, wird der verbleibende Schaden je nach Pachtfläche auf alle Jagdpächter der Gemeinde verteilt.

Ratsfrau Monika Borst monierte die nicht gegebene barrierefreie Absenkung von Bordsteinen in der Sigismund-Lahner-Straße (im Bereich der Einbahnstraße). Wessels sagte zu, sich diesbezüglich mit dem Bauhof zu beraten. pdw