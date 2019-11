Nachwuchsmusiker zeigten ihr Können

Die Ensembles der Bläserjugend Wittighausen stellten beim Jahreskonzert in der Grundschule auf unterhaltsame Weise ihre musikalischen Fähigkeiten der Öffentlichkeit vor.

Wittighausen. Zu ihrem inzwischen traditionellen Jahreskonzert lud die Bläserjugend Wittighausen (BJW) in die Aula der Grundschule ein Unterwittighausen. Dabei bot sich den Nachwuchsmusikern erneut die Gelegenheit, ihr Können öffentlich einem Publikum unter Beweis zu stellen.

Mitwirkende Ensembles der BJW bei dem sehr abwechslungsreichen und unterhaltsamen Nachmittagskonzert waren erneut das Jugend-Blasorchester (JBO) nebst einem Saxofon-Quartett, das Junior-Orchester, das Mini-Orchester und die Flötenkinder.

Filmmusik zu Gehör gebracht

Das Mini-Orchester unter Leitung von Franz Pfeuffer war beispielsweise mit der Filmmusik des britischen Komponisten und Arrangeurs John Barry aus „Der mit dem Wolf tanzt“ („Dances with Wolves) sowie mit „Supercalifragilisticexpialigetisch“ aus dem legendären 1964er-Filmmusical „Mary Poppins“ zu hören. Die Ausbildung in diesem Mini-Orchester beginnt für etwa Acht- bis Zehnjährige im Anschluss an einen rund fünfmonatigen Einzelunterricht. Nach ungefähr zwei Jahren wird durch das Junior-Abzeichen die Reife für das Junior-Orchester der bis rund Zwölfjährigen erlangt und dokumentiert. Sobald die Kinder nach weiteren zwei Jahren die in Prüfung zum Bronze-Abzeichen absolviert haben, wechseln sie ins JBO für über Zwölfjährige.

Das ebenfalls unter Pfeuffers Regie stehende Junior-Orchester bot unter anderem „Roar“ von Katy Perry, „Just Give Me a Reason“ der US-amerikanischen Sängerin Pink sowie „Beauty and the Beast“ („Die Schöne und das Biest“) aus dem gleichnamigen Disney-Fantasymusical von 1991.

„Fun Fun Fun“ der weltweit äußerst erfolgreichen Pophistoriengruppe „The Beach Boys“, „YMCA“ der Disco-Band Village People, „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Disney Filmklassiker „Das Dschungelbuch“ und als Zugabe „Viva la vida“ der britischen Pop-Rock-Band Coldplay waren zum Beispiel berühmte Melodien, die das JBO unter Leitung von Matthias Engel mit den ältesten Nachwuchsmusikern der BJW erklingen ließ.

Zwischendurch präsentierten sich die von Daniela Hafenrichter geleiteten „Flötenkinder“ im Alter zwischen sechs und neun Jahren gleichfalls mit mehreren Stücken. Zu dem Konzept der BJW für die kleinen Nachwuchskräfte zählt unter anderem ein „Musikgarten“, mit dem die Musikalität der jüngsten und jüngeren Kinder gefördert werden soll. In einer Anfangsgruppe beginnend, werden Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren mit dem Kennenlernen von Bewegungs-, Echo- und Instrumentalspiel an die Musiktheorie wie zum Beispiel Notenlesen, Harmonielehre und Gehörbildung herangeführt.

Musikalische Früherziehung

Die „Musikalische Früherziehung 1“ für Kinder bis viereinhalb Jahre sieht vor, mit „Musikkater“ und „Tripptrappmaus“ die Welt der Musik konkreter kennenlernen und aktiv erkunden zu können. Für bereits etwas älteren Kinder bis fünfeinhalb Jahre bietet die „Musikalische Früherziehung 2“ mit weiterem Musikspielen und neuen Liedern die Möglichkeit, die positiven Effekte und Eigenschaften des Musizierens noch zu vertiefen. Für Fünf- bis Achtjährige vermittelt die Flötengruppe grundsätzliche Spieltechniken des Instruments und das Verstehen elementarer musikalischer Zusammenhänge.

Ziel des gesamten BJW-Konzeptes ist es zum einen, eine nach Altersstufen und Leistungsklassen differenzierte musikalische Ausbildung sicherzustellen. . Unterstützt wird die BJW insbesondere auch von den Wittighäuser Musikanten und der Musikkapelle Vilchband.

Im Rahmen des Konzertes dankte Martin Michel, Vorsitzender der BJW und Moderator des Programms, zum einen dem Gemeinderat und der Gemeinde Wittighausen für den Ausbildungszuschuss an die BJW, der zum 1. Januar 2020 von fünf auf zehn Euro pro Monat und Schüler erhöht wird (wir berichteten), als auch der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen für deren jährliche Spende zur Förderung der musikalischen Nachwuchsausbildung vor Ort. „Die Prüfungen für die Jugendmusiker-Leistungsabzeichen in Gold, Silber oder Bronze sollen ein Ansporn für die Kinder und Jugendlichen sein und bringen sie in ihrer musikalischen Entwicklung weiter“, unterstrich Michel.

Der Konzertnachmittag zeigte den zahlreichen Zuhörern auf unterhaltsame und zugleich beeindruckende Weise, dass es in Wittighausen weiterhin viele talentierte Nachwuchsmusiker gibt, die in einigen Jahren auf die lokalen Erwachsenenorchester zukommen und sie bereichern könnten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.11.2019