Musikkapelle Vilchband spielt

Vilchband.Die Musikkapelle Vilchband sorgt am Sonntag, 1. Dezember, um 10.30 Uhr bei einem Promenadenkonzert im Großen Kursaal in Bad Mergentheim für gute Unterhaltung. Für die Musikkapelle ist es immer wieder ein besonderes Erlebnis, ein Konzert in Bad Mergentheim im Kursaal geben zu dürfen. Es wird den Zuhörern eine bunte Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik geboten. Die Musikkapelle steht unter der musikalischen Leitung von Bernhard Reußner. Der Eintritt ist frei. Bild: Fischer

