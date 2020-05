Musikalische Grüße, die viel Anklang finden

Wittighausen.Mit Beginn des „Lockdowns“ aufgrund der zunehmenden Coronakrise starteten Musiker der Wittighäuser Musikanten Einzelkonzerte vom heimischen Balkon aus.

Am Sonntag wurden die seither Woche für Woche jeweils sonntags um 18 Uhr veranstalten „Corona-Konzerte“ zum zehnten Mal geboten.

Vier Standorte

Insgesamt sorgten wieder an vier verschiedenen Standorten in Unterwittighausen, Oberwittighausen und Poppenhausen gleichsam viele Kleinensembles, selbstverständlich unter Einhaltung der Corona- und Abstandsregeln, für musikalische Grüße am frühen Sonntagabend. In Unterwittighausen spielten am Panoramaweg neben dem Neubaugebiet „Am Bären“ die „Panorama Musikanten“ sowie in der Wittigostraße die „MAM’s“ mit Martin Michel nebst dessen Söhne Markus und Andreas.

Aktive Vorstandsmitglieder

Die „Panorama Musikanten“ – unter anderem mit den Musikanten-Vorstandsmitgliedern Nicola Fell, Reinhold Hess und Paul Reinhard – präsentierten unter anderem die Europa-Hymne „Freude, schöner Götterfunken“, das irische Segenswunschlied „Möge die Straße“ und ein persönliches Geburtstagständchen auf dem Programm.

„Uli’s Haus- und Hofband“ mit Ulrich Endres und seine Familie waren in Poppenhausen zu hören. Das Duo „W & T“ mit Walter Kordmann (Tuba) sowie Thomas Landwehr (Trompete), Hauptleiter und Dirigent der Wittighäuser Musikanten, kredenzte in Oberwittighausen diesmal an der Bachbrücke Richtung Gützingen ein kleines und gelungenes Standkonzert für die benachbarten Anlieger.

Dabei bildeten vor allem deutsche Traditionsweisen das Programm wie etwa „Die Gedanken sind frei“, „Ode an die Freude“ und „Kein schöner Land“ als auch einige alte Marienlieder sowie der internationale Spiritual-Klassiker „Amazing Grace“.

Erwartungen übertroffen

„Als wir am 22. März bei kühlen Temperaturen und ohne zahlreiche Zuhörerschaft mit individuellen Balkonkonzerten begannen, hätten wir nicht gedacht, dass sich diese Aktionen zu so wundervollen Sonntagsmomenten entwickelt“, berichtete Walter Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten, anlässlich des zehnten Auftritt.

„Es ist sehr schön, zu sehen, dass es sich immer mehr Fans auf ihren Terrassen, auf ihrem Balkon oder im Garten gemütlich machen, um ein paar Minuten unserer Musik zu lauschen“.

„Zugleich macht es uns glücklich, den Zuhörern eine kleine musikalische Auszeit schenken zu können. Der Applaus sowie die inzwischen vielen positiven Resonanzen, Anerkennungen und Dankesbekundungen erfreuen uns immer wieder sehr und stellen eine zusätzliche Motivation dar“, betonten Kordmann und Landwehr. „Für uns Blasmusiker ist es momentan die einzige Möglichkeit und zugleich enorm wichtig, aktive Präsenz zu zeigen“, gaben sie zu bedenken.

Allein der Blasmusik-Verband Baden-Württemberg (BVBW) mit Sitz in Stuttgart vertritt die Interessen von 380 000 Mitglieder, davon rund 106 000 aktive Musiker in mehr als 1400 Vereinen sowie etwa 44 000 Jugendliche, die derzeit allesamt aufgrund der Corona-Krise in ihren Aktivitäten erheblich bis hin gänzlich eingeschränkt sind.

Davon betroffen sind sowohl der reguläre Probenbetrieb und Musikunterricht als auch Auftritte und Konzerte der jeweiligen Orchester und Ensembles. Die Nutzung digitaler Medien kann dabei wenigstens ansatz- und übergangsweise eine Hilfestellung sein.

Wann und unter welchen Bedingungen jedoch zumindest ein einigermaßen regulärer Proben- und Veranstaltungsbetrieb wieder gestartet werden kann, scheint momentan nicht absehbar, auch wenn sich der BVBW in einem offenen Positionspapier für eine dreistufige Wiederaufnahme unter Berücksichtigung bestimmter Hygieneregeln einsetzt.

Aktion wird fortgesetzt

Bis dahin werden sich die Bürger in diesen drei Ortsteilen noch bis auf weiteres fortgesetzt immerhin an den Sonntagabendgrüßen dieser Einzelgruppierungen der Wittighäuser Musikanten erfreuen können – dies kündigten Walter Kordmann und Thomas Landwehr an.

Zudem findet am kommenden Pfingstsonntag um 18 Uhr eine Maiandacht an der Sigismundkapelle im Gemeindeteil Oberwittighausen statt.

Auch hierfür wird selbstverständlich um die Wahrung der aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln gebeten. pdw

