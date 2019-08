Fast abgeschlossen ist der Ausbau und die Modernisierung des DB-Haltepunkts Gaubüttelbrunn auf Gemarkung Oberwittighausen.

Oberwittighausen/Gaubüttelbrunn. An der Bahnstrecke Heilbronn-Lauda-Würzburg wurde der Haltepunkt Gaubüttelbrunn ausgebaut, modernisiert und barrierefrei gestaltet. Zu den geplanten und derzeit noch zu beendenden Maßnahmen zählen insbesondere ein Neubau der Bahnsteige mit erstmaliger Ausstattung inklusive Entwässerung, Fußgängerstege an beiden Gleisen sowie einer barrierefreien Anbindung der Bahnsteige an den bestehenden Bahnübergang.

Zudem erfolgte eine Neueinrichtung der Wegeleitung, des Bahnsteigmobiliars und der Beleuchtung. Die Bahnsteige wurden mit einer Länge von 140 Metern, einer Breite von 2,50 Meter und einer Höhe von 76 Zentimetern über Schienenoberkante neugebaut.

Bei einer Begehung vor Ort besichtigte Bürgermeister Marcus Wessels gemeinsam mit Stefan Zöller vom Umweltschutzamt, Sachgebiet Naturschutz, Bodenschutz, Altlasten des Main-Tauber-Kreises, Norbert Porath, für das Projekt zuständiger Landschafts- und Umweltplaner der Mailänder Consult GmbH in Karlsruhe, sowie Stefan Halbritter, Technischer Projektleiter DB Station & Service AG, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, die Baustelle.

Die Baumaßnahmen inklusive Wiederherstellung der Parkplätze sollen den Planungen nach bis zum 10. September abgeschlossen sein, wenn die derzeit gesperrte Bahnstrecke voraussichtlich wieder in Betrieb genommen wird. Nach deren Wiederherstellung gehen die PKW-Stellplätze ebenso wie die dortigen Fahrradboxen und die dortige Beleuchtung in die Zuständigkeit und Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde Wittighausen über. Die Verantwortlichkeit für den Haltepunkt Gaubüttelbrunn selbst bleiben bei der Deutschen Bahn.

Erörtert wurden zudem die naturschutzfachlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Es sind jeweils sechs Nist- und Bruthilfen für Vögel sowie Kästen für Fledermäuse beabsichtigt, von denen einige bereits installiert wurden. Außerdem werden unter anderem Gehölze, die für Baumaßnahen entfernt werden mussten, durch Nachpflanzungen ersetzt.

Als weiteres Naturschutzprojekt zur Kompensation und zum Ersatz von Eingriffen im Zuge des Haltepunktausbaus wurde von der Bahn eine Fläche am Insinger Bach erworben, auf der in Zusammenarbeit mit einem lokalen Unternehmen ein Feuchtbiotop nebst einem Teich geschaffen wurde. Anschließend wurde die Fläche zum symbolischen Verkaufspreis für eine Euro der Gemeinde Wittighausen übereignet. Dieses Objekt ist eine von drei zusammenliegenden Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen der DB am Insinger Bach im Flurbereinigungs- und Bibergebietes sowie in der Nähe des Naturdenkmals und Biotopkomplexes „Ried“.

Die beiden anderen Feuchtbiotopanlagen sind Kompensationsmaßnahmen im Kontext mit dem Neu- und Ausbau des Tunnels in Unterwittighausen. Wessels nahm gemeinsam mit Porath und Zöller ihm Anschluss daran auch diesen Feuchtbiotopkomplex in Augenschein.

Bereits Ende März hatte sich Bürgermeister Wessels bei einer Besichtigung vor Ort gemeinsam mit seinem Kirchheimer Amtskollege Björn Jungbauer über den aktuellen Stand dieser Bau- und Modernisierungsmaßnahen informieren lassen. Zwar gehört der Haltepunkt ebenso wie der Ortsteil Gaubüttelbrunn zur benachbarten Gemeinde Kirchheim in Unterfranken, jedoch liegt er auf Gemarkung Oberwittighausen und damit auf baden-württembergischem Terrain. Allerdings entfällt aufgrund der Zugehörigkeit des Haltepunkts zur in Bayern liegenden Gemeinde Kirchheim ein kommunaler Kostenanteil für die Baumaßnahme, während bei entsprechenden Projekten in Baden-Württemberg beispielsweise zum Umbau und einer Modernisierung des Haltepunkts Wittighausen ein Teil der Kosten von der Gemeinde selbst getragen werden müssten.

Der Ausbau und die Modernisierung wurden bewusst in diesem Jahr durchgeführt, während die Bahnstrecke zwischen Kirchheim und Lauda bedingt durch Neubau und Verbreiterung des 138 Meter langen Eisenbahntunnels in Unterwittighausen ab 7. Januar bis voraussichtlich 10. September gesperrt ist. Für diese Zeit ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Lauda und Kirchheim eingerichtet.

Mit der Erneuerung des bisherigen, 150 Jahre alten und schadhaften Tunnels einhergehend erfolgte eine Vergrößerung des Röhrenquerschnitts um etwa einen halben Meter und des Gleisabstands, so dass zukünftig ein Art Nadelöhr auf der Strecke zwischen Würzburg und Lauda beseitigt sein wird, da bislang dort zwei Züge nur mit Mühe aneinander vorbeikamen. pdw

