Mehr Unterricht per Tablet

Bürgermeister Marcus Wessels teilte bei der Sitzung des Gemeinderat mit, dass die Sirene in Poppenhausen defekt und derzeit außer Betrieb sei. Die Höhe der Reparaturkosten belaufe sich auf fast 5500 Euro. Aufgrund der Dringlichkeit sei die Instandsetzung in Auftrag gegeben worden.

Zudem gab Wessels bekannt, dass sich die Mobilfunkversorgung in Vilchband durch die Firma Vodafone in der Planungsphase befinde. Es sei am Standort „Hochbehälter“ ein Schleuderbetonmast mit 20 Meter Höhe vorgesehen.

Am Mittwoch, 11. September, findet um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Unterwittighausen eine Privatwaldbesitzerversammlung über den aktuellen Holzmarkt statt.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr, geplant. pdw