Lokalmatadoren „Smurfs“ holten sich den Pokal

Bei der Offenen Deutschen Brennballmeisterschaft beim SV blieb der Pokal in Wittighausen. Die „Smurfs“ waren siegreich.

UnterWittighausen. Ein besonderes Sportereignis fand in Unterwittighausen statt: Der SV war erneut Ausrichter der inoffiziellen „Offenen Deutschen Brennballmeisterschaften“.

„Brennball haben wir doch in der Schule gespielt. Das hat echt Spaß gemacht.“ Solche oder ähnliche Reaktionen sind immer wieder zu hören, wenn es um diese Sportart geht, die dem Baseball oder Softball sehr ähnelt und vor allem im Sportunterricht an Schulen sowie in verschiedenen Variationen ausgeübt wird.

Schwedische Variante gespielt

Bei der beim SV Wittighausen seit 2005 gespielten Art von Brennball handelt es sich die sogenannte schwedische Variante. Vor fast 20 Jahren seien es, laut Dr. Ursula Dörner, Vorstandsmitglied des SV und leidenschaftliche Brennballspielerin, in Würzburg weilende Austauschstudenten aus der Partnerstadt Umea (Nordschweden) gewesen, die die sogenannte schwedische Variante – den schwedischen Nationalsport „Brönnboll“ – nach Unterfranken und damit in die Region brachten.

Seitdem findet jährlich im Juli in Würzburg oder in der Region die Offene Deutsche Brennballmeisterschaft in dieser Variante statt, bei der längst auch Teams aus Wittighausen zu den Teilnehmern zählen. Erstmalig war der SV 2014 anlässlich seines 90-jährigen Bestehens Gastgeber dieses Turniers. Dessen Team „Lasse Reinbøng“ wurde unter anderem von 2009 bis 2015 sieben Mal in Folge Deutscher Meister. Bei dieser schwedischen Variantenart besteht das Spiel aus zwei Halbzeiten von jeweils zwölf Minuten Dauer. Dabei treten zwei weiblich und männlich gemischte Mannschaften mit mindestens acht Spielern auf einem 28 mal 20 Meter großen Spielfeld gegeneinander an. Mit einem Schläger, der dem Baseballgerät ähnlich ist, wird ein Tennisball von der Laufmannschaft ins Feld katapultiert.

Während der Ball unterwegs ist, versuchen die Läufer von Base zu Base zu laufen. Die Fangmannschaft fängt den Ball und wirft ihn dann zum sogenannten „Brenner“ zurück.

Wenn der Ball sicher gefangen ist, müssen die Läufer an einer Base angekommen sein. Wer noch läuft, ist „gebrannt“ und muss zur Ausgangsbase zurückkehren.

Stehen alle Spieler der Schlagmannschaft noch an den Bases, so dass es keinen Schlagmann mehr gibt, gilt die Schlagmannschaft als „ausgebrannt“.

Die Feldmannschaft erhält dafür fünf Punkte, worauf sämtliche Spieler zum Schlagpunkt zurückkehren. Ebenfalls fünf Punkte gibt es, wenn es dem Aufschlagenden gelingt, die vier Bases zu umrunden, bevor der „Brenner“ den Ball fängt („Home- Run“). In der zweiten Halbzeit wird getauscht und die Läufer werden zu Fängern und umgekehrt.

Ehrung für Marcel Klinger

Die Serienmeister „Lasse Reinbøng“ gewannen zwar diesmal nicht erneut das Turnier, dennoch verbleibt der Wanderpokal für ein weiteres Jahr in Wittighausen. Denn als Turniersieger gingen die gleichsam lokalen „Smurfs“ hervor.

Zudem wurde Marcel Klinger vom SV Wittighausen noch zum besten Nachwuchsspieler ausgezeichnet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019