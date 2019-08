Kinderglück auf dem Rücken kleiner Ponys

Die Mädchen und Jungen der katholischen Kindertageseinrichtung „Allerheiligen“ in Unterwittighausen genossen eine Begegnung der besonderen Art.

Unterwittighausen. Ein ganz normaler Vormittag in Wittighausen. Eine Frau geht, die Gießkanne schwenkend, Richtung Friedhof, als sie wie angewurzelt stehen bleibt. Zwei langbewimperte Augenpaare beäugen sie neugierig, ein freundliches Wiehern durchdringt die morgendliche Ruhe. „Ich glaub’, ich träume“, scheint sie zu denken. Zwei Pferde weiden friedlich auf der Grasfläche zwischen Friedhof und Krensheimer Straße.

Pferde sind Ponys

Kopfschüttelnd geht sie weiter. „Ich möchte wetten, gestern waren die noch nicht da.“ Recht hat sie. Die Pferde sind eigentlich Ponys und gehören zum Ponyclub von Sabrina Trunk in Simmringen. Sie gehört zum Erzieherinnen-Team des Kindergartens Wittighausen und ist Pferdeliebhaberin. „Tiere sind bei Kindern ein beliebtes Thema. Deshalb hat unser Team beschlossen, die Projekttage im Juli dem Thema ,Pferd’ bzw. ,Pony’ zu widmen“, erklärt Kindergartenleiterin Natascha Pechtl. Sie freut sich, dass mit „Molly“ und „Candy“ zwei Ponys dem Kindergarten an drei Vormittagen zur Verfügung stehen. Es sei viel mehr als Ponyreiten, was die Kinder erleben. Es sei eine intensive Begegnung zwischen Kind und Tier.

Ein magisches Band

Als ausgebildete Reitpädagogin weiß Sabrina Trunk, wie beglückend der Umgang mit Ponys für Kinder sein kann. „Fast immer weicht anfängliche Skepsis und Ängstlichkeit einem großen Zutrauen“, berichtet sie aus ihrer Erfahrung. Sie ist überzeugt: „Es ist ein magisches Band, das Kinder und Ponys verbindet. Sie begegnen sich mit vorbehaltloser Zuneigung“.

Einmal hoch zu Ross sitzen, wie ein Ritter oder mit einem Pferd sprechen können, wie im Märchen die Prinzessin mit ihrem treuen Pferd „Falada“ – Märchen und Geschichten ranken sich um Pferde und beflügeln die Fantasie.

Nicht jedes Pony sei für den Umgang mit Kindern geeignet, erklärt die Reitpädagogin. „Es muss eine in sich ruhende Persönlichkeit sein.“ Das kleine, drahtige Shetland-Pony „Candy“ und Kaltblutmischling „Molly“ erfüllen diese Voraussetzungen.

Eine echte Schönheit

Die kastanienbraune Stute mit der blondgesträhnten Mähne ist eine Ponyschönheit und gilt mit einem Stockmaß von 1,42 Metern fast schon als „richtiges“ Pferd. Eines haben die beiden gemeinsam: Sie lieben Kinder.

Striegeln und Streicheln dient dem Kennenlernen und Aufbauen von Vertrauen. Gern lassen sich die Ponys das „Wellness-Programm“ gefallen. Ein Tier ist so ganz anders als eine Puppe oder ein Stofftier. Kinderhände streicheln das weiche, warme Fell. Deutlich zeigen die Ponys ihre Zuneigung und ihr Wohlbehagen. „Jetzt müssen wir aber noch deine Zähne putzen“, sagt ein kleines Mädchen mit besorgtem Blick auf Mollys gelbliche Zähne. „Ist nicht nötig“, versichern die Erzieherinnen. „Gutes Futter hält ihre Zähne gesund.“

Wie beim Führerscheinerwerb

Es ist fast wie beim Erwerb des Führerscheins: Vor der Praxis kommt die Theorie. „Das Pony – ein unbekanntes Wesen“ – nicht für die Kindergartenkinder, die über ein erstaunliches Fachwissen verfügen.

„Bring’ mir mal die Trense, reich’ mir die Satteldecke“, die Kinder wissen Bescheid. Unter Mithilfe der Kinder sind die Ponys bald fertig für den Ausritt. „Ein Pferd darfst du nicht anschreien, das erschrickt nämlich leicht“, erklärt eine kleine Reiterin. Und dann erleben die Kinder das beglückende Gefühl von einem Lebewesen getragen zu werden. Geschützt durch feste Kleidung und Reithelm sitzen die Kinder hoch zu Ross. Leicht wiegt ihr Gewicht – groß ist die Verantwortung, welche die Ponys tragen. Sie scheinen es zu spüren und setzten behutsam Huf vor Huf, sicher geführt von den Erzieherinnen.

„Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ Vieles drücken die Gesichter der kleinen Reiter aus: Stolz auf die eigene Leistung, Faszination für das Pony, das sie geduldig auf seinem Rücken trägt, vor allem aber Glückseligkeit, wie sie eben nur ein Kind empfinden kann. Diese Glücksmomente sind unendlich wertvoll und hinterlassen bleibende Eindrücke – ein Leben lang.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019