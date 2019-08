Keine weitere Kühleinrichtung nötig

Der Viertelstunden-Schlag des Hammerwerks der Kirche Allerheiligen in Unterwittighausen funktioniert nur noch eingeschränkt. Das Angebot einer Firma für die Reparatur beträgt rund 2100 Euro. Das Gremium will den Sachverhalt in der nächsten Sitzung besprechen.

Die Ausschreibung für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wurde bekanntgegeben. Darüber hinaus sei laut Bekanntgabe von Bürgermeister Marcus Wessels die Gemeinde bei der Verteilung von Rückflussmitteln über 20 740 Euro berücksichtigt worden. Diese Förderung komme der Physiotherapiepraxis in Unterwittighausen zugute.

Gemeinderätin Erika Kordmann berichtete von Beschwerden der Bürger über den ungepflegten Zustand des Panoramaweges und regte an, den Weg zu mähen. Weiterhin liegen Beschwerden vieler Bürger vor, die das neue schnellere Breitband-Internet noch immer nicht nutzen können. Durch die Umstellung des analogen hin auf den digitalen Telefonanschluss (VoIP) funktioniere auch das Telefon nicht richtig. Diesbezüglich solle bei der Telekom noch einmal nachgehakt und die Beseitigung der Störungen verlangt werden.

Als Koordinatorin des Weihnachtsmarktes gab Gemeinderätin Kordmann bekannt, dass dieser stattfinden könne, da man genug tatkräftige Helfer gefunden habe.

Gemeinderat Michael Schinnagel fragte an, ob die relevanten Gehsteige nach den Bauarbeiten für den Breitbandausbaus abgenommen seien, da an vielen Stellen die Pflastersteine mangelhaft wieder zusammengesetzt und dadurch Lücken im Gehsteig entstanden seien. Laut Wessels sei eine Abnahme bisher nicht erfolgt. Gemeinderat Harald Ebert kritisierte die Wiederherstellung des Grabens an der Baulandstraße in Vilchband im Zuge der Verlegung des Glasfaserkabels für Bowiesen. Auch hier sei noch keine Bauabnahme seitens der Gemeindeverwaltung erfolgt.

Gemeinderat Herbert Reinhard kritisierte den ungepflegten Zustand des Gewanns am Ried in Unterwittighausen in Bezug auf massenhaften Distelbewuchs. Bürgermeister Wessels entgegnete, dass dies als ökologische Ausgleichsmaßnahme durchaus sinnvoll und gewünscht sei.

Gemeinderat Jörg Deubel brachte die Möglichkeit ins Gespräch, an der Kreuzung König-/Wittigostraße in Unterwittighausen einen Verkehrsspiegel zu installieren, damit die Abzweigungen besser einsehbar sei. Laut Straßenverkehrsamt gebe es hierfür jedoch keinen Bedarf, da die Kreuzung kein Gefahrenpunkt darstelle. pdw