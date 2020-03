Jahreskonzert der Wittighäuser Musikanten

Unterwittighausen.Unter der Überschrift „Wir sind wir“ veranstalten die Wittighäuser Musikanten am Samstag, 7. März, in der Aula der Grundschule in Unterwittighausen ihr Jahreskonzert. Zum Auftakt stellt ab 19.30 Uhr die Bläserjugend ihr Können unter Beweis. Im Anschluss gestalten die vor sechs Jahren gegründeten Wittighäuser Musikanten (Leitung: Thomas Landwehr) das Programm mit einer bunten Mischung aus Musik verschiedener Stilrichtungen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Bild: Veranstalter

