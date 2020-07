Hoffnung auf weitere Arbeitsplätze im Ort

Der Gemeinderat Wittighausen hat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend mit deutlicher Mehrheit den Weg für zwei neue Gewerbegebiete in Unterwittighausen geebnet.

Wittighausen. „Wachtelland“ und „Unterwittighausen - West“ heißen die beiden neuen Gewerbegebiete am am westlichen Ortsrand in Unterwittighausen. Die Gemeinde Wittighausen beabsichtigt bereits seit längerer Zeit die Ausweisung und Erschließung eines Gewerbegebietes in diesem Bereich, um durch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben den Ortsteil weiterzuentwickeln und weitere Arbeitsplätze zu schaffen.

Inzwischen hat ein Unternehmen konkretes Interesse bekundet, sich dort ansiedeln zu wollen. Die derzeit noch in Obersulm (Landkreis Heilbronn) sesshafte Firma betreibt in erster Linie einen internationalen Onlinehandel für Wachtelbedarf und -futter. Als zweites Standbein beabsichtig das Unternehmen, den Aufbau einer nach ökologischen Standards ausgerichteten Wachtelzucht mit bis zu 15 000 Tieren. Hierzu will es seinen gesamten Betrieb nebst Firmensitz gegebenenfalls nach Unterwittighausen in das neue Gewerbegebiet verlagern.

Nachdem sich der Gemeinderat bereits in seinen öffentlichen Sitzungen im Februar und März mit diesem Thema befasst hatte, wurden im April abermals Beschlüsse über das vorgesehene Gewerbegebiet „Unterwittighausen-West“ kurzfristig von der Tagesordnung genommen (wir berichteten). Eigentlich standen damals Entscheidungen über eine Neufassung des Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan und eine Anpassung des Auftragshonorars für die Aufstellung des Bebauungsplanes aufgrund Erhöhung der Plangebietsfläche auf der Agenda. Wegen noch zu klärender Fragen – unter anderem hinsichtlich der Strukturen des angestrebten Gewerbegebietes – mussten diese Punkte jedoch verschoben werden.

Sowohl bei der Gemeindeverwaltung als auch beim Gemeinderat reiften aufgrund des Ansiedlungsinteresses eines weiteren Unternehmens Überlegungen, anstelle nur eines Areals zusätzlich ein zweites Gewerbeneubaugebiet auszuweisen. Grund war auch, dass der von den jeweiligen Interessenten angemeldete Flächenbedarf in der Summe höher war als der für das ursprünglich beabsichtigte Areal „Unterwittighausen West“.

„Für beide Gewerbegebiete wurden durch den Rat nichtöffentlich Beschlüsse über den zusätzlichen Grunderwerb gefasst. Damit sind alle benötigten Flächen gesichert“, gab Bürgermeister Marcus Wessels am Anfang der jüngsten Ratssitzung bekannt.

Beide vorgesehenen Gewerbegebiete liegen westlich des Ortsteils und nördlich der Zimmerner Straße. Während das ursprüngliche Gebiet mit etwa vier Hektar Größe die Bezeichnung „Unterwittighausen West“ sowie in etwa dieselbe Lage am westlichen Ortsrand und südlich des Tiefenwegs beibehält, sehen die jetzigen Planungen eine daran südwestlich anschließende, rund 3,5 Hektar große Erweiterung mit der Bezeichnung „Wachtelland“ vor.

Kontrovers diskutierte der Gemeinderat den von Herbert Reinhard eingebrachten Antrag. Der sah vor, die auf der Tagesordnung stehenden Beschlüsse über die Bebauungsplanung zu beiden Gewerbegebieten zu vertagen, bis alle Grundstückserwerbe durch die Gemeinde notariell urkundlich belegt seien, auch wenn die betroffenen Eigentümer ihre Zustimmung und Zusagen bereits gegeben hätten.

Diesem Antrag wollte sich das übrige Gremium nicht anschließen. Folglich beschloss es jeweils mehrheitlich bei einer Enthaltung zum einen die Aufstellung von Bebauungsplänen für die beiden Gewerbegebiete „Wachtelland“ und „Unterwittighausen - West“ sowie die Auftragsvergabe für die zwei Bebauungsplanungen an das Büro Ludwig Ohnhaus zu aufgestockten Honorarkonditionen, da sich durch die Zweiteilung und die Erweiterung ein erhöhter Aufwand ergab.

Wessels bezeichnete die gefassten Beschlüsse zu Gunsten der beiden neuen Gewerbegebiete als großen Gewinn für die Gemeinde Wittighausen, der mit der Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze einhergehen werde. „Wir haben einen großen Wurf nach vorne gemacht, wenn auch mit hohem finanziellem Aufwand für Erwerb der Grundstücke verbunden“, meinte der Bürgermeister.

Konkrete Planungen laufen

Andererseits lasse sich dieser durch Veräußerung der Liegenschaften rasch wieder refinanzieren. Zudem habe die „Wachtel-Firma“ bereits eine Vereinbarung mit der Gemeinde unterzeichnet und mit konkreten Planungen begonnen. Darüber hinaus sei ein Antrag auf Fördermittel aus dem ELR-Programm für das Projekt geplant. Eine schon im Frühjahr gewollte, jedoch wegen der Corona-Krise verschobene öffentliche Informationsveranstaltung des Unternehmens und der Gemeindeverwaltung zu „Wachtelland“ habe man für voraussichtlich September avisiert, so Wessels.

