Für weitere Verhandlungen mit der Netze BW

Wittighausen.In der letzten Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Marcus Wessels über den Umstieg vom kameralen Buchungssystem auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) und die damit verbundenen aktuellen Auswirkungen auf die Gemeindeverwaltung.

In einer Sitzung im November 2017 hatte der Rat der Umstellung auf das NKHR zum 1. Januar 2020 zugestimmt. Hierzu fand Mitte März im Rechenzentrum Heilbronn eine Projektauftaktveranstaltung statt. Seither wurden verschiedene Schulungen besucht und „Teamviewer-Sitzungen“ im Rathaus durchgeführt.

Bislang seien nach Wessels Bericht bereits zahlreiche folgende Arbeiten für die Gemeinde und für den Zweckverband Abwasserbeseitigung Wittigbach erfolgt. Unter anderem wurden alle Wasser-, Abwasserkunden, Zahler von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer sowie sonstige Debitoren etwa in den Bereichen Friedhof oder Standesamt zu einem Debitoren-„Geschäftspartner“ zusammengeführt. Hierzu mussten mit EDV-Unterstützung über 2000 Einzelfälle geprüft und bei Bedarf berichtigt werden.

Aufgebaut werden muss eine neue Haushaltsplanung durch Bildung von drei Teilhaushalten, Zuordnung der bisherigen kameralen Unterabschnitte zu den neuen Produktgruppen und Produktbereichen, die Erarbeitung eines neuen Kontenplans sowie Zuordnung jeder einzelnen Finanzposition einer Kostenstelle und einem Konto. Zudem ist eine Prüfung aller Einnahmefinanzpositionen zur Übernahme in das NKHR notwendig.

Im nächsten Schritt muss die Jahresabrechnung Wasser/Abwasser vorgezogen werden, da zum Jahreswechsel 2019/20 auf keinem der rund 2000 Debitoren Reste vorhanden sein dürfen, so dass in diesem Jahr einmalig die Abrechnung bereits im Oktober/November erfolgen wird und die Zahlungen noch im alten Jahr eingehen müssen.

Gleichzeitig wurde ab August eine Vermögensbewertung der Gemeinde durchgeführt, für die alle Grundstücke zu erfassen und zu bewerten waren. Darüber hinaus sind sowohl alle Gebäude als auch Bauwerke wie Straßen, Plätze und Brücken wertmäßig aufzunehmen. „Da obige Arbeiten neben den täglichen Kommunalaufgaben erledigt werden müssen oder außerhalb der Dienstzeit stattfinden, fallen für die Gemeindeverwaltung hohe Mehraufwendungen und Überstunden an“, resümierte der Bürgermeister.

Nach eingehenden Diskussionen rang sich der Gemeinderat zu keiner Entscheidung hinsichtlich eines Angebots der NetzeBW zur unterirdischen Mitverlegung des Straßenbeleuchtungskabels und gegebenenfalls Mitverlegung eines Leerrohrs für die Glasfaserversorgung in Vilchband durch. Dort sieht sich die Netze BW zur Aufnahme von Strom aus einer neuen Photovoltaikanlage gezwungen, neue Kabel in der Schmiedsgasse, Hauptstraße und Büttharder Straße zu verlegen. Durch die Verlegung sollen die meisten Hausanschlüsse in diesem Bereich erdverkabelt werden, wodurch theoretisch die Dachständer abgebaut werden könnten.

Allerdings befinden sich auf den Dachständern auch die Kabel für die Straßenbeleuchtung. Dieses Kabel müsste auf Kosten der Gemeinde ebenfalls unterirdisch verlegt werden.

Dadurch kämen laut dem Angebot der Netze BW auf die Gemeinde Gesamtkosten in Höhe von fast 24 000 Euro zu. In dieser Kalkulation jedoch noch nicht berücksichtigt sei die Möglichkeit, Leerrohre für eine mögliche Glasfaserversorgung der betreffenden Häuser (FTTB) mit zu verlegen.

Insofern müsse in Frage gestellt werden, ob sich die Gemeinde eine hauptsächlich optische Investition in Form des Abbaus der Dachständer angesichts der Finanzlage leisten wolle, auch wenn die Verlegung von Leerrohren zur FTTB-Versorgung grundsätzlich sinnvoll sei.

Bedacht werden müsse hierbei, dass die Kosten ohnehin in der Haushaltsplanung 2019 nicht vorgesehen seien.

Zwar sei eine Rechnungsstellung erst im kommenden Jahr möglich, jedoch würde dies den zusätzlichen Finanzspielraum der Gemeinde nicht nur für den Titel Straßenbeleuchtung für 2020 nahezu ausschöpfen.

Mit neun Ja- bei zwei Gegenstimmen sprach sich das Ratsgremium der Gemeinde Wittighausen hingegen für die Vertagung einer Entscheidung auf eine der nächsten Ratssitzungen und für die Aufnahme erneuter Verhandlungen mit der Netze BW aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019