Frühere Sparkasse wird zur Wohnung

Wittighausen.Eine längere Debatte gab es in Teilen des Gemeinderats über den bereits laufenden Umbau der ehemaligen Sparkassenräume zu einer Wohnung und die Zustimmung für damit verbundene außerplanmäßige Kosten von maximal 70 000 Euro.

Wittighausen wurde zum 1. Mai zwei Flüchtlinge zugewiesen. Nachdem trotz mehrfacher Aufrufe im Amtsblatt und in sozialen Medien keine Wohnung gefunden wurde, sei der Umbau als einzige Lösung erschienen, erklärte Bürgermeister Marcus Wessels. Zugleich habe man das Landratsamt auf diese Lage in Wittighausen hingewiesen und einen Aufschub erwirkt. Bis Oktober kämen zwei weitere Geflüchtete.

Kritik einiger Ratsmitglieder erntete Wessels dafür, dass er diese Baumaßnahme und deren Start in einer Eilentscheidung ohne die Zustimmung des Gremiums beschlossen habe. Dieses habe er Ende März per E-Mail über dieses Vorhaben informiert. Hinsichtlich der Finanzierung gebe es zu beachten, dass die Gemeinde für den Rückbau der Einrichtungen, der durch die Bauhofmitarbeiter erfolgt sei, von der Sparkasse 12 000 Euro erhalten habe, so Wessels. Nahezu die komplette Ausstattung mit Möbeln und Kücheneinrichtung habe über Spenden organisiert werden können. Zudem könne die Gemeinde mit Mieteinnahmen rechnen. Ähnlich äußerte sich Gerhard Skazel, der zu bedenken gab, dass zunehmend Handlungsbedarf bestanden habe, die Räume zu sanieren.

Letztlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich bei zwei Enthaltungen und mehreren Genstimmen den außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einer Höhe von maximal 70 000 Euro für den Umbau der Sparkasse in eine Wohnung zu. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020