Fränkisches und Böhmisch-Mährisches zu hören

Unterwittighausen.Unter dem Motto „Wir machen Musik für Euch“ präsentierten die Wittighäuser Musikanten auf dem Dorfplatz „Am Plan“ eine spätsommerliche Serenade vor dem Rathaus in Unterwittighausen. Das Open-Air-Konzert fand im Anschluss an den Abendgottesdienst statt, der zuvor in der katholischen Pfarrkirche „Allerheiligen“ zelebriert wurde.

Nach der langen Zwangspause – bedingt durch die Coronakrise nebst einhergehenden Verboten oder Einschränkungen – war dies für das Blasorchester unter Leitung von Thomas Landwehr die erste Möglichkeit, wieder ein Gesamtkonzert zu geben und vor seinem Publikum aufzutreten. Der letzte gemeinsame Auftritt war im März kurz vor dem „Lockdown“ beim Jahreskonzert in der Aula am Standort Unterwittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen erfolgt.

Während den Ausgangsbeschränkungen hatten mehrere Ensemblemitglieder der Wittighäuser Musikanten Woche für Woche jeweils sonntags in Kleingruppierungen Einzelkonzerte vom heimischen Balkon oder auf nahe liegenden Plätzen unter Einhaltung der Corona- und Abstandsregeln für musikalische Grüße gesorgt. Beispielsweise musizierten in Unterwittighausen die „Panorama Musikanten“ am Panoramaweg neben dem Neubaugebiet „Am Bären“, in der Wittigostraße die „MAM’s“ mit Martin Michel nebst dessen Söhne Markus und Andreas, in Poppenhausen „Ulis Haus- und Hofband“ mit Ulrich Endres und seiner Familie sowie in Oberwittighausen Das Duo „W & T“ mit Walter Kordmann an der Tuba und Thomas Landwehr an der Trompete.

Mittlerweile nahm das gesamte Blasorchester wieder den Probebetrieb im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittighausen auf – freilich unter Wahrung der durch Corona bedingten Hygieneregeln. „Wir freuen uns sehr, wieder für Euch spielen zu können“, betonte Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten. „Mit diesem Konzert wollen wir uns auch für die zahlreichen Unterstützungen und Zusprüche während dieser Krisenzeit bedanken“.

Leiter und Dirigent Thomas Landwehr, der zudem das Programm moderierte, erinnerte an das große Festwochenende 100 Jahre Blasmusik in Oberwittighausen vor genau einem Jahr. Dabei wurde der 100. Geburtstag des 1919 gegründeten Musikvereins Oberwittighausen gefeiert, auch wenn sich dieser Verein nebst der Musikverein Unterwittighausen und die Musikkapelle Poppenhausen ab Januar 2014 zu den Wittighäuser Musikanten zusammengeschlossen haben.

Auf dem Programm der Konzertsoiree standen überwiegend wieder traditionelle oder neue Fränkische sowie Böhmisch-Mährische Polkas und Märsche wie etwa von Ernst Mosch. Den Auftakt bildeten der Marsch „Mit jungem Schwung“, die „Komotauer Polka“ und die „Kuschelpolka“. Es folgten unter anderem der „Böhmerwaldwalzer“, Kurt Gäblers Polka „Wir Musikanten“, der „Frankenlied-Marsch“, der Klassiker „Kannst du Knödel kochen“ von Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten, „Böhmische Liebe“ mit einer Sologesangseinlage Landwehrs und die Egerländer Polka „Wir sind wir“ – so lautete auch der Titel des Jahreskonzerts im März.

Eine Uraufführung boten die Wittighäuser Musikanten bei „Ein junger Egerländer“ sowie eine Hommage an das befreundete Poppenhausen (Landkreis Schweinfurt) und Musikkapelle Poppenhausen mit deren Konzertmarsch „Über den Bergen“. Weiter südlich ging es bei der „Bodensee-Polka“. Fetzige Rhythmen bot das Ensemble mit Bill-Haleys Evergreen „Rock around the clock“: Und in die Musikwelt des Swing und Jazz führte das Medley „Golden Hits“ mit bekannten Melodien des unvergessenen Bandleaders und Komponisten James Last. Zum Abschluss des offiziellen Programms erklang die „Melody of Life“. Viele der Stücke hatte Orchestermitglied Hans Lang für die Wittighäuser Musikanten neu arrangiert.

„Dass bereits einige Jungmusiker bei den Wittighäuser Musikanten mitwirken, zeigt den Sinn und den Erfolg der Ausbildung und Nachwuchsarbeit in unseren Jugendorchestern“, hob Landwehr hervor, der die Nachkommenschaft zwischendurch individuell vorstellte sowie in diesem Zusammenhang dem Vorsitzenden der Bläserjugend und Orchestermusiker, Martin Michel, seinen Dank aussprach.

Das besonders stimmungsvolle „La Montanara“ und „Auf der Vogelwiese“ sowie auf vielfachen Wunsch das „Badnerlied“ rundeten als Zugaben die konzertante Spätsommersoiree der Wittighäuser Musikanten ab, die bei den Zuhörern sehr gut ankam und von diesen mit kräftigem Applaus quittiert wurde. pdw

