Feierliche Inbetriebnahme

Wittighausen.Die Deutsche Bahn feiert die Inbetriebnahme des Bahntunnels Wittighausen. Vor wenigen Tagen wurde die Strecke zwischen Lauda und Heidingsfeld wieder für den Bahnverkehr freigegeben. Die Arbeiten am Tunnel hatten Anfang 2019 begonnen.

„In bergmännischer Bauweise wurde der Tunnelquerschnitt aufgeweitet. Durch diese Maßnahme wurde der Gleisabstand von 3,55 Metern auf vier Meter vergrößert. Der Tunnel erhielt zudem eine etwa 40 Zentimeter dicke, wasserabweisende Betoninnenschale. Im Rahmen der Sanierung wurden zudem die Tunnelportale und die unmittelbar an den Tunnel anschließenden Stützbauwerke in den Voreinschnitten erneuert“, so die DB-Projektleiterin Elisabeth Obiero. Insgesamt wurden rund 7000 Kubikmeter Beton im gesamten Projekt für Tunnel, Stützwände und Mastfundamente verbaut und auf 718 Metern Länge die beiden Gleise und rund 2300 Stahlschwellen verlegt.

Zum Abschluss der Arbeiten ruft die DB Anwohner und Pendler auf, am 28. September bei der feierlichen Inbetriebnahme dabei zu sein. Ein Grußwort hält Marcus Wessels, Bürgermeister von Wittighausen. Im Festzelt gibt es nähere Einblicke zum Tunnelbauprojekt und Experten der DB Netz AG stehen für Fragen zur Verfügung. Im Außenbereich gibt es ein umfangreiches Angebot für Groß und Klein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr im Bereich der ehemaligen Baustelle statt.

