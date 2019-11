Exquisiter Gesang zu genießen

Main-Tauber-Kreis.Der Sankt Petersburger Knabenchor gibt am Montag, 9. Dezember, in der Pfarrkirche St. Markus in Unterbalbach und am Dienstag, 10. Dezember, in der Pfarrkirche Allerheiligen in Unterwittghausen ein Adventskonzert. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Die Freunde und Genießer der Chormusik dürfen sich an den beiden Terminen auf einen exquisiten Chorgesang dieses Knabenchores freuen.

Hervorragend geschult

Die jungen Sänger dieses hervorragend geschulten Chores beherrschen die hohen Diskantstimmen mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit, singen äußerst konzentriert, diszipliniert, abwechslungsreich und in einer nur selten anzutreffenden dynamischen Breite vom gewaltigen Fortissimo bis hin zum geflüsterten Pianissimo.

Das homogene Ensemble besticht bei Kompositionen von Strawinsky, Tschaikowsky, Mozart, Schubert, Händel und zeitgenössischen Komponisten durch Leichtigkeit der glockenhellen Stimmen, glasklar in den Höhen und durch ausdrucksvolle, dynamisch Gestaltungskraft. wie es weiter in der Ankündigung heißt.

Von allen Knabenchören Russlands errang der Knabenchor St. Petersburg den Grand-Prix der russischen Föderation, und Sopransolist Dimitrij Bojtschenko, auch als „Knabe mit einer Wunderstimme“ bezeichnet, wurde Grand-Prix-Sieger der Solisten. Seine Stimme ist, wie auch die Chorvorträge, auf CD‘s konserviert, die an den Konzertabenden erhältlich sind.

Schwierige Lebensumstände

Dem brillanten Können des Chores stehen die schwierigen Lebensumstände russischer Kinder gegenüber. Der junge Chorleiter Wadim Ptscholkin, hervorragender Pianist, ist Absolvent der Glinka-Chorschule bei der ehemaligen Hofkapelle, sowie des renommierten St. Petersburger Rimskij-Korsakow Konservatoriums und ebenfalls mehrfacher Kulturpreisträger der Stadt Sankt Petersburg.

Er rief 1991 in den nach dem Umbruch entstandenen Armenvierteln im ehemaligen Leningrad und heutigen Sankt Petersburg mit handgemalten Plakaten zur Gründung eines Knabenchores auf. Mittlerweile ist aus der Privatinitiative eine von der Stadt unterstützte Chorschule für rund 400 Jungen im Alter zwischen drei bis 18 Jahren geworden.

Während andere Jungen anderen Freizeitbeschäftigungen nachgehen, besuchen die Buben, mit Anfahrtswegen bis zu einer Stunde, dreimal in der Woche die jeweils zweistündigen Chorproben beziehungsweise Stimmbildungen.

Insgesamt 120 Jungen zwischen acht und 18 Jahren gehören dem großen Konzertchor an. Von denen sind jedes Jahr 45 Jungen abwechselnd auf Konzertreisen und zu Fernsehsendungen in Deutschland, Spanien, Frankreisch usw. unterwegs. Betreut werden die jungen Sänger von Chorleiter Wadim Ptscholkin und Julia Poliakowa.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019