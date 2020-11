Ertüchtigung der Kläranlage soll Entsorgungskosten senken

Unterwittighausen.Jeweils einstimmig hat die Versammlung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Wittigbach unter Vorsitz von Marcus Wessels, Bürgermeister der Gemeinde Wittighausen, bei ihrer öffentlichen Sitzung im Rathaus in Unterwittighausen die Feststellung der Jahresrechnung 2019, die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020, den Haushaltsplan nebst Satzung für das Jahr 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bewilligt.

Jahresrechnung 2019

„Die letzte kamerale Jahresrechnung kann noch einmal mit erfreulich guten Zahlen aufwarten und einen nicht unerheblichen Überschuss sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt erzielen“, resümierte Marcus Wessels zur Feststellung der Jahresrechnung 2019.

Der Gesamthaushalt schloss mit rund 428 000 Euro ab und erhöhte sich um circa 66 500 Euro gegenüber den Planungen von 361 500 Euro. Das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts betrug etwa 348 000 Euro und verminderte sich um über 6000 Euro gegenüber dem Planansatz von etwa 354 000 Euro.

Einsparungen gab es bei Planungskosten für die Schmutzfrachtberechnung in Höhe von 47 500 Euro, da das beauftragte Ingenieurbüro die Arbeiten erst zum Ende des Jahres beginnen konnte. Daneben verringerten sich die Ausgaben für Steuern, Versicherungen und Abgaben um über 13 000 Euro auf rund 7500 Euro. Hier wurde die zu entrichtende Abwasserabgabe aufgrund der Investitionen der Vorjahre komplett verrechnet.

Durch den Einsatz eigenen Personals verringerten sich die Kosten für die Erneuerung der Räumschilder um mehr als 9500 Euro auf etwa 20 500 Euro. Krankheitsbedingt ermäßigten sich auch die Personalausgaben um über 5.500 Euro auf 74 000 Euro.

Durch diese Einsparungen erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um fast 73 000 Euro auf 80 500 Euro.

Der Vermögenshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je fast 80 500 Euro ab und erhöhte sich gegenüber dem Ansatz um rund 73 000 Euro. Zugleich belief sich der Überschuss des Vermögenshaushalts auf rund 68 500 Euro und wurde den Rücklagen zugeführt.

Der Schuldenstand verringerte sich im Lauf des Rechnungsjahres durch Tilgungen um fast 5000 Euro auf 170 500 Euro bis zum Jahresende. Dies entsprach bei 5394 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 31,59 Euro.

Der Haushaltsplan 2020

Die nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) vorgeschriebene Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 habe die vollständige Erfassung und Bewertung des gesamten Sach- und Finanzvermögens des Abwasserzweckverbandes Wittigbach erfordert, berichtete Verbandsgeschäftsführer Franz Salfenmoser. Nach diesem wesentlichen Schritt sei die Festlegung der Teilhaushalte, die Erstellung des ersten doppischen Haushaltsplans 2020 und die Umstellung des Kassengeschäfts auf die kommunale Doppik erfolgt.

Die Vermögensrechnung in der Eröffnungsbilanzsumme umfasse Aktiva und Passiva von jeweils knapp über 593 000 Euro. Davon entfallen auf Sachvermögenswerte 520 000 Euro und auf Finanzvermögen 73 000 Euro.

Der ebenfalls erstmalig nach neuem NKHR erstellte Ergebnishaushalt für 2021 beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 369 500 Euro. Bei ordentlichen Aufwendungen mit etwas mehr als 428 000 Euro errechnet sich das Gesamtergebnis auf minus 58 500 Euro. Enthalten sind jedoch einmalige Aufwendungen für die Schmutzfrachtberechnung, die bereits 2019 – also vor Einführung des NKHR – über eine höhere Betriebskostenumlage finanziert und in der Jahresrechnung 2019 als Rücklage ausgewiesen wurde. Daneben sind weitere einmalige Ingenieurleistungen enthalten, die für die Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigungen der Regenüberlaufbecken anfallen werden. Ohne diese Aufwendungen wäre der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Zusätzlich zu diesen einmaligen Aufwendungen sind auch Anpassungen bei den laufenden Kosten vorzunehmen. So wird sich der Betriebsaufwand um 10 000 Euro auf 120 000 Euro vergrößern, was hauptsächlich auf höhere Strompreise und Klärschlammentsorgungskosten zurückzuführen ist. Allerdings können noch höhere Kosten durch den selbsterzeugten Strom in der verbandseigenen Photovoltaikanlage vermieden werden, die in 2019 annähernd 3500 Euro erwirtschaftete.

Der Finanzhaushalt enthält Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten von 290 500 Euro und Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit von 339 500 Euro, woraus sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von etwa 49 000 errechnet. Beabsichtigt ist die Erhöhung der Betriebskostenumlage auf 290 000 Euro, wobei hierin auch einmalige Finanzierungsmittel enthalten sind. Unter Einrechnung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und des Finanzierungsmittelbedarfs verbleibt ein negativer Saldo des Finanzhaushalts von circa 60 000 Euro. Für 2022 sieht der Finanzplan dann wieder eine Reduzierung der Betriebskostenumlage auf 280 000 Euro vor.

Zur Optimierung der Klärschlammeigenschaften ist der Einbau eines Rührwerks im Schlammstapelbehälter der verbandseigenen Kläranlage vorgesehen. Hierdurch wird das Absetzen des Schlammes verbessert und austretendes Wasser kann leichter abgezogen werden.

Die höhere Trockensubstanz des gepressten Schlammes führt wiederum zu Einsparungen bei den Entsorgungskosten. Im Haushaltsplan 2021 sind Investitionsmittel in Höhe von 20 000 Euro veranschlagt.

Aufgrund einer entsprechenden Darlehensaufnahme zur Finanzierung wird nach Abzug von Tilgungen (circa 11 000 Euro) der Schuldenstand am Jahresende 2021 bei etwa 172 500 Euro liegen, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 31,82 Euro bedeutet. pdw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020