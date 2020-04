Erschließungsplanung in Angriff nehmen

Bei der im Rahmen der Corona-Krise verhängten Kontaktsperre wurde bei der Sitzung des Gemeinderats stringent auf die Einhaltung der Mindestabstände geachtet.

Mehrheitlich stimmte das Gremium der Wahl von Benedikt Elsässer als Abteilungskommandant sowie Christian Seubert und Daniel Häußler als Stellvertreter der FFW-Abteilung Oberwittighausen / Poppenhausen zu.

Auf Antrag von Ratsherr Herbert Reinhard wurde die Abstimmung über die Bestellung der Mitglieder des gemeindlichen Gutachterausschusses für die nächste Amtsperiode vom öffentlichen in den nicht öffentlichen Sitzungsteil verlegt. Derzeit werde überlegt, einen gemeinsamen Gutachterausschuss mit einer weiteren Gemeinde zu bilden Bis wann es eine Lösung geben könne, lasse sich momentan nicht genau sagen, teilte Bürgermeister Wessels mit.

Wessels gab bekannt, dass der Rat dem Verkauf zwei weiterer Baugrundstücke in Vilchband und einem Baugrundstück in Unterwittighausen zugestimmt habe. Zudem habe er im Zuge der Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Unterwittighausen – Krensheim den Kauf eines Grundstückteils bewilligt. Damit seien in Vilchband alle Grundstücke in Neubaugebieten veräußert.

Von der Gemeindeverwaltung wurden jeweils ein Verkehrsspiegel beantragt, der in Oberwittighausen an der Friedhofsausfahrt und in Unterwittighausen, Martin-Michel-Straße / Königstraße (für Radfahrer), angebracht wird. Kritik übte Wessels an der seines Erachtens verfrühten Lockerung der Auflagen für eine Kinderbetreuung in Notfällen während der Corona-Krise. Bei allem Verständnis für betroffene Eltern befürchte er eine große Gefahr neuer Infektionen.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 12. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Unterwittighausen geplant. pdw