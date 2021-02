Ernüchterung statt Aufbruchstimmung

Für die beiden geplanten Gewerbegebiete „Wachtelland“ und „Unterwittighausen-West“ in der Gemeinde Wittighausen wird es voraussichtlich keine ELR-Fördermittel geben.

Unterwittighausen. In der aktuellen Haushaltsperiode des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) werden im Main-Tauber-Kreis in 16 Kommunen insgesamt 79 Maßnahmen mit einem Volumen von über 4,4 Millionen Euro gefördert (wir berichteten). Nicht so jedoch die Gemeinde Wittighausen, in der alle vier gestellten ELR-Förderanträge abgelehnt wurden.

Zum einen ist die Gemeinde Wittighausen davon selbst betroffen, da ihr der beantragte Zuschuss für die Erschließung der beiden vorgesehenen Gewerbegebiete „Unterwittighausen West“ und „Wachtelland“ in Höhe bis zu 585 000 Euro komplett negativ beschieden wurde. Zum anderen wurden zwei Förderanträge der „Wachtelland Volk GmbH“ aus Obersulm für deren Vorhaben im geplanten Gewerbe-Sondergebiet „Wachtelland“ in Unterwittighausen abgewiesen. Ebenfalls keine Förderzuwendung aus ELR-Mitteln erhält zudem der Investor eines geplanten Wohn- und Geschäftshauses in Unterwittighausen.

Unverständnis

Enttäuschung, Ärger, Unverständnis – so in etwa lassen sich die Reaktionen sowohl von Bürgermeister Marcus Wessels als auch von Michael Volk, Geschäftsführer der „Wachtelland“ im Wesentlichen beschreiben. „Für uns als kleinste Gemeinde im Main-Tauber-Kreis, die zudem nur sehr geringe Einnahmen durch Gewerbesteuern erzielen kann, wären die beiden neuen Gewerbegebiete und die Ansiedlungen der bislang zwei an einer Ansiedlung auf dem insgesamt rund 7,5 Hektar umfassenden Planungsareal eine riesige Chance“, betonte Wessels erneut in einem Pressegespräch.

Andererseits würde es der Gemeinde schwerfallen, die Kosten für eine Erschließung der beiden Gewerbegebiete in Höhe von rund 1,5 bis 1,7 Millionen Euro ohne jegliche Fördermittel ausschließlich aus dem Haushalt stemmen zu müssen.

Zwar heißt es in einer Richtlinie der ELR-Verwaltungsvorschrift, dass die Erschließung von Gewerbegebieten nur gefördert werde, wenn „sie in interkommunaler Trägerschaft erfolgt“, allerdings lautet eine weitere Klausel in dieser Verfügung: „Das Ministerium kann Ausnahmen von der Verwaltungsvorschrift zulassen“. Darauf hat sich Wessels in zwei Schreiben an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden-Württemberg unter anderem auch mit dem Hinweis berufen, dass für die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans die bestehende interkommunale Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Gemeinde Wittighausen und der Stadt Grünsfeld zuständig sei.

Zwei Drittel verkauft

Als weitere Argumente führte Wessels zum einen an, dass per Vorverträge mit den beiden siedlungswilligen Unternehmen „Wachtelland“ und EAS aus Grünsfeld bereits weit mehr als zwei Drittel der Flächen verkauft worden seien – und nehme man eine zusätzliche Flächenreservierung der Firma EAS für Erweiterungen hinzu, seien sogar mehr als fünf Sechstel vergeben. Damit bezog sich der Bürgermeister auf einen Passus, mit dem in einem von Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch unterzeichneten Antwortschreiben die erbetene Ausnahme für eine ELR-Förderung abgelehnt hatte.

Darüber hinaus sicherten MdL Dr. Wolfgang Reinhart sowie weitere Akteure aus Landes- oder Regionalpolitik zu, eine Fördermittelzuwendung sowohl für die Gemeinde Wittighausen als auch für die Firma Wachtelland und deren Projekte zu unterstützen.

Schriftlich geäußert

Mit großem Erstaunen und Entsetzen haben wir von der Absage unserer ELR-Anträge erfahren“, äußerte Michael Volk in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber Landesminister Peter Hauk, Reinhart sowie Gurr-Hirsch. Die Staatssekretärin hatte sich bei einer Besichtigung des Unternehmens am derzeitigen Standort in Obersulm über dessen Entwicklungen und Projektpläne in Unterwittighausen ebenso sehr positiv gezeigt wie der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende bei einem Gesprächstermin im Dezember in Wittighausen.

„Bald machte sich jedoch Ernüchterung bei uns breit, da wir offensichtlich durch jedes Raster von Fördermitteln fallen und uns bis auf die Gemeinde Wittighausen nebst Bürgermeister Wessels keiner wirklich unterstützt hat“, hebt der Geschäftsführer des „Wachtellandes“ hervor. „Wir siedeln unser Unternehmen in Wittighausen im ländlichen Raum an, rechnen mit einem Zuwachs von circa 70 bis 80 Arbeitsplätzen in den kommenden zehn Jahren.

Neben einem Onlinehandel und Lagerverkauf für Wachtelfutter und -zubehör werde die Firma auf dem etwa 3,45 Hektar großen Areal unter anderem eine Wachtelzucht und -verarbeitung nach ökologischen Kriterien, eine Schlachterei, ein Ladengeschäft sowie einen Café- und Gastronomiebereich errichten.

Damit trage „Wachtelland“ sowohl zur Nahversorgung als auch zum Gastronomieangebot in der Ländlichen-Raum-Gemeinde Wittighausen bei. Dies zähle ebenfalls zu den Kriterien einer möglichen ELR-Förderung.

Modern und fortschrittlich

„Wir schaffen eine der modernsten und fortschrittlichsten Wachtelhaltungen in Deutschland oder sogar in Europa“, bekräftigte Volk. Während ein Landwirt für eine konventionelle bewirtschaftete Geflügelhaltungen bis zu 40 Prozent Zuschüsse erhalte, bekomme „Wachtelland“ weder irgendwelche landwirtschaftlichen Förderungen noch Zuschüsse aus Innovations-Programmen oder dem ELR-Fördertopf. „Dabei werden wir eine über die Bio-Empfehlungen für Wachtelhaltungen geltende Standards weit hinausgehen“, kündigte er an.

Unverständnis herrscht bei Volk auch darüber, dass das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises beispielsweise bei der Bemessung der Lärmimmissionen die entsprechenden Vorschriften für Legehennen anwenden möchte, obwohl Wachteln weder von ihrer Größe und Gewicht noch in sonstiger Hinsicht wie etwa Geräuschen mit Legehennen vergleichbar seien.

Kaum noch Hoffnung

„Wachteln und unser Konzept passen offensichtlich in kein bisher sonst übliches Schema“, konstatierte der Geschäftsführer. Zwar haben sowohl seine Firma und er als auch Wessels und die Gemeinde Wittighausen kaum mehr Hoffnung, doch noch auf irgendeinem Weg Fördermittel zu erhalten, jedoch möchten sie nicht die ambitionierten Pläne aufgeben und die Projekte scheitern. lassen.

„Der Gemeinderat hat sich grundsätzlich für die beiden Gewerbegebiete und deren Erschließung ausgesprochen“, unterstrich der Bürgermeister.

Die Firma Wachtelland plant den Spatenstich für etwa Anfang Juli sowie die Einweihung des Logistik- und Vertriebsbereiches spätestens im Februar 2022.

Ebenfalls im Laufe des kommenden Jahres sollen dann auch die Büroräume und weiteren Bereiche hinzukommen. Der Beginn der Erschließungsmaßnahmen für beide Gewerbegebiet ist für Frühsommer vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.02.2021