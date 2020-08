Engstelle soll beseitigt werden

Um die Beseitigung der Engstelle in der Ortsdurchfahrt Unterwittighausen gibt es Diskussionen. Nun ließ sich der Gemeinderat über Sachstand und Planungen informieren.

Wittighausen. Das Problem könnte nur durch einen aufwändigen Umbau entschärft werden, wobei die Mauern zweier Anwesen versetzt werden müssten, erläuterte Marcus Wessels den Gemeinderäten bei der Sitzung am Dienstag. Notarverträge für den erforderlichen Grunderwerb wurden bereits 2012 und 2013 unter dem damaligen Bürgermeister Bernhard Hennberger unterzeichnet, ebenso wurden während dessen Amtszeit ein Gebäude und eine Mauer an der Wittigostraße/Höfleinsgasse teilweise entfernt.

Die Zuständigkeit für die Straße liegt beim Land Baden-Württemberg, für den Gehweg jedoch bei der Gemeinde Wittighausen. In den vergangenen Jahren seien mit allen zuständigen Stellen die Thematik immer wieder erörtert und verschiedene Planungsvarianten durchdacht worden, so Wessels. Insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Kostenhöhe und über die zu vereinbarende Kostenteilung zwischen Land und Gemeinde habe jedoch Uneinigkeit geherrscht. Da noch nicht absehbar gewesen sei, wann die Engstelle entschärft werden könne, sei nach Alternativen gesucht worden, um insbesondere Fußgängern und vor allem Schulkindern aus den Gebieten „Am Bären“ und „Pilgerspfad“ einen sicheren Fußweg zu bieten. Dabei sei an einen Weg – keine Treppenanlage – von der Kaiserstraße zur Höfleinsgasse gedacht, worden. Allerdings habe sich gezeigt, dass diese Variante nicht realisierbar sei. „Die Variante der Engstellenbeseitigung hat die höchste Priorität, die Variante mit dem alternativen Fußweg ist eine Zwischenlösung insbesondere für Schulkinder“, stellte Wessels erneut ausdrücklich klar.

Mittlerweile lägen jedoch belastbare Zahlen für die Beseitigung der Engstelle vor. Nach einem Besprechungstermin mit den zuständigen Stellen bestehe die Möglichkeit, die Aufnahme in das Förderprogramm für Rad- und Fußwege beim Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) zu beantragen. In der Regel betrage die Zuschusshöhe bis zu 60 Prozent des Gesamtvolumens der förderfähigen Baumaßnahmen wie etwa die Errichtung eines Gehsteigs.

Im Idealfall wäre eine Umsetzung im Jahr 2022 denkbar. „Daneben sollte man sich Gedanken machen, ob eine grundlegende Sanierung der Straße nebst Kanal und Abwasser sinnvoll wäre“, plädierte Marcus Wessels. Dann müsse mit einer mehrmonatigen Vollsperrung gerechnet werden.

Enge Platzverhältnisse

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse könnte zwar ein Gehsteig gebaut werden, jedoch bliebe eine Engstelle der Straße mit nur geringer Fahrbahnbreite bestehen, gab der Bürgermeister zu Bedenken. Bei Einwilligung eines Anliegers könnten durch Schleifung einer Mauer noch 20 bis 30 Zentimeter hinzugewonnen werden, so Gemeinderat Gerhard Skazel. „Ein schmaler Gehweg wäre allemal besser als keiner“, schien sich das Ratsgremium einig. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, versicherte Wessels. Nach eingehendenden Diskussionen hat sich der Gemeinderat für einen probeweisen Betrieb einer Ampel für Fußgänger inn der Wittigostraße in Unterwittighausen auf Höhe des Tatoo-Studios ausgesprochen. Bei der Sitzung Ende Juni hatte sich das Gremium bereits mit der Thematik befasst und sich nach ebenfalls längerer Diskussion dazu entschieden, einen Zebrastreifen zu beantragen (wir berichteten). Nach Mitteilung des Landratsamtes sei aber aufgrund fehlender Abstände nur die Errichtung einer Ampel möglich. Sonst gebe es keine verkehrsregulierende Maßnahme lautete daher die Vorgabe. Einige Ratsmitglieder führten Argumente gegen eine Fußgängerampel wie Lärmbelastungen und Behinderungen insbesondere durch wartende Lkw an. Zudem ergebe sich eine Temporeduzierung auf circa 30 Stundenkilometer durch die Engstelle in der Wittigostraße. Andere Gemeinderäte unterstrichen, dass es sich um eine Gefahrenstelle handele, die einer Querungshilfe für Fußgänger und damit einer Ampelanlage bedürfe. „Es gibt keine Zahlen, die belegbar aussagen, ob dort eine Ampel notwendig und sinnvoll sei oder nicht“, unterstrich Bürgermeister Marcus Wessels, der das Verkehrsaufkommen auf rund 1200 Fahrzeuge am Tag bezifferte.

Gemeinderat Martin Pruszydlo plädierte für eine Zurückstellung einer Entscheidung und den Probetrieb einer Ampel. Michael Schinnagel regte an, dass dies als Testphase genutzt werden könnte, wie stark diese Stelle tatsächlich von Fußgängern, insbesondere auch von Schülern, frequentiert werde.

Bei einer Gegenstimme beschloss der Rat mehrheitlich die Vertagung und die Beantragung des Probebetriebs einer Ampelanlage beim Landratsamt.

