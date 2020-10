Einstimmiger Beschluss zum Thema ELR

Bürgermeister Marcus Wessels gab den vom Rat nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt, einen Planungsauftrag zur Erstellung der Antragsunterlagen für die Anlage eines Gehweges in der Ortsdurchfahrt der L 511 im Ortskern Unterwittighausen zu erteilen. Eine Anmeldung beim Regierungspräsidium hinsichtlich einer Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Landes Baden-Württemberg (LGVFG) sei zwischenzeitlich erfolgt.

Zudem sei ein weiteres Baugrundstück in Vilchband verkauft und ein weiteres Grundstück im Zusammenhang mit der Ausweisung der Gewerbegebiete in Unterwittighausen erworben worden.

Bezüglich der Planungen zum Gewerbegebiet „Wachtelland“ sollen nach Auskunft des Bürgermeisters am Freitag, 23. Oktober, ab 11 Uhr im Kindergartensaal in Unterwittighausen die Bürger Gelegenheit bekommen, sich zu informieren. Allerdings wurde der Zeitpunkt allgemein als ungünstig angesehen, so dass der Vorschlag erging, den Termin auf ein Wochenende oder auf einen Abend ab 18 Uhr zu verlegen. Auch den weiteren an einer Neuansiedlung interessierten Firmen Günzel und EAS sollte die Möglichkeit der Vorstellung gegeben werden. Wessels erklärte auf Anfrage aus dem Zuhörerraum, dass derzeit noch kein Bauantrag vorliege, der ungefähre spätere Standpunkt der einzelnen Gebäude des „Achtellands“ aber bereits erörtert werde.

Mit Fördermitteln des Digitalpaktes für den Schulstandort in Unterwittighausen wurden insgesamt drei digitale Tafeln und die Installation von Accesspoints finanziert, die bereits von den Lehrkräften und Schülern im Unterricht eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es aus dem Sofortausstattungsprogramm einen fast vollständig deckenden Zuschuss, aus dem neben zwei Laptops für die Lehrkräfte auch insgesamt 28 iPads für die beiden Standorte der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen bestellt wurden, wobei die Stadt Grünsfeld den geringen verbleibenden Differenzbetrag übernimmt. Damit wäre die Grundschule Grünsfeld-Wittighausen hinsichtlich der Digitalisierung eine der modernsten im Main-Tauber-Kreis.

Weiterhin gesucht werden noch freiwillige Helfer für die derzeitig laufenden archäologischen Ausgrabungen auf dem Areal des geplanten Gewerbegebiets „Wachtelland“ am Ortsausgang Unterwittighausen Richtung Zimmern.

Ratsherr Jörg Deubel erkundigte sich nach der geplanten Lichtsignalanlage an der Ortsdurchfahrt im Ortskern in Unterwittighausen. Es sei geplant, die Anlage noch vor dem Winter zu installieren, teilte Wessels mit.

Albert Häußler regte an, in der unfallträchtigen Kurve direkt vor Oberwittighausen aus Richtung Kirchheim den tiefen Wassergraben durch den Bauhof entfernen zu lassen und über Rohre zu entwässern, um Gefahren insbesondere für Motorradfahrer zu verringern.

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Rathaussaal in Unterwittighausen anberaumt. pdw