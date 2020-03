Ein Zeichen der Dankbarkeit gesetzt

„Zu Ehren der Hl. Dreifaltigkeit“ ließ Michael Lurz 1840 den barocken Bildstock am Langenmühlenweg instandsetzen. Durch Familie Eberl wurde er nun einer Generalrenovierung unterzogen.

Unterwittighausen. Wer Unterwittighausen durch die Bahnunterführung Richtung Bütthard verlässt und linker Hand den Langenmühlenweg einschlägt, kann das beeindruckende Flurdenkmal nicht übersehen. Beinahe schwerelos scheint der Bildstock zu schweben und fast bis in den Himmel zu reichen. Er stellt die Krönung Mariens durch Gott-Vater und Gott-Sohn dar – darüber mit ausgebreiteten Schwingen die Taube als Sinnbild des Hl. Geistes. Das Medaillon auf dem Sockel zeigt die „Himmelfahrt“ Mariens, umrahmt von den zwölf Aposteln. Golden blitzt die Krone, die Maria empfängt.

„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone es Lebens geben“, lautet die Verheißung der Bibel. Noch prächtiger funkelt die von zwei Engelköpfen flankierte imposante Krone, die das Bildnis nach oben abschließt. „Mensch, halte an deinem Glauben fest und schöpfe Hoffnung daraus, die über den Tod hinausgeht“, scheint die Szene dem Betrachter sagen zu wollen. Sacht wiegen sich drei Birken im Vorfrühlingswind und breiten anmutig ihre filigranen Zweige aus. Birken gelten als Bäume des Lichtes und der Zuversicht. Mit dem Bildstock vereinen sie sich zu einem äußerst reizvollen Ensemble.

„Vor Beginn der Bauarbeiten am Tunnel hat die Deutsche Bahn vorsorglich den Abbau des Kleindenkmals veranlasst“, erklärt Bernhard Henneberger, der Peter Eberl im Wohnzimmer des Anwesens am Langenmühlenweg gegenübersitzt. „Die exponierte Stellung an der Wegbiegung hätte dem Bildstock leicht zum Verhängnis werden können. Die Gefahr der Beschädigung durch Baustellenfahrzeuge war groß.“

Bernhard Henneberger, Mitglied des örtlichen Kulturvereins, setzt sich seit Jahren für den Erhalt von Flurdenkmälern ein. Als Angela und Peter Eberl den Abbau des Bildstocks zum Anlass nahmen, um mit Unterstützung des Landesamtes für Denkmalpflege und der Gemeinde Wittighausen eine umfassende Renovierung anzugehen, bot er seine Hilfe an. Sie wurde dankbar angenommen. „Er hat sämtliche schriftlichen Arbeiten übernommen – das Einholen von Kostenvoranschlägen und der denkmalrechtlichen Genehmigung beim Kreisbauamt sowie die Antragstellung auf einen Zuschuss beim Amt für Denkmalpflege“, erinnert sich Peter Eberl. „Es war ein aufregendes Jahr. Schließlich bin ich mit meinen 94 Jahren nicht mehr der Jüngste.“ Bernhard Henneberger schmunzelt: „Nicht so bescheiden. Sie haben alle Arbeitsabläufe hervorragend gemanagt und Handwerker und Behörden ordentlich auf Trab gehalten.“

Eine lebenslange Freundschaft

1957 kam der junge Diplom-Ingenieur für Holztechnik aus Oberbayern nach Wittighausen, übernahm die Leitung des Sägewerks bei der Langenmühle, heiratete seine Frau Angela und zog 1972 mit seiner Familie in das neugebaute Wohnhaus ein. Über den schönen Bildstock vor seinem Anwesen wusste Peter Eberl nicht viel, aber es war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Peter Eberl bedauert, dass alle Nachforschungen über dessen Entstehung ergebnislos verliefen: „Der Grund für die Errichtung des Bildstocks bleibt ebenso im Dunkeln wie der Name des Künstlers, der ihn angefertigt hat.“

Als sicher gelte die Restaurierung 1840 durch Michael Lurz, dem damaligen Besitzer der Langenmühle, wie in der Kartusche des Sockels vermerkt sei. Das barocke Kunstdenkmal, das einige klassizistische Elemente aufweise, sei dem Spätbarock zuzuordnen und stamme wahrscheinlich aus der Zeit um 1750 bis 1800.

Nicht nur der „Zahn der Zeit“ nagte an dem Bildstock, auch Beschädigungen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und den Durchgangsverkehr setzten ihm zu. „Als 1989 ein Stück Sandstein aus dem Schaft herausbrach, musste rasch gehandelt werden“, erinnert sich Peter Eberl. Er habe selbst die dringend nötigen Restaurierungsarbeiten unter fachmännischer Anleitung vorgenommen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar: Peter Eberl hatte mit dem Bildstock ein „Adoptivkind“ erworben, das sich im Lauf der Jahre immer mehr zum „Sorgenkind“ entwickelte.

Nochmals nahmen Angela und Peter Eberl 2019 einen nicht unerheblichen Geldbetrag in die Hand, um den Bildstock für die Nachwelt zu erhalten. Bernhard Henneberger erklärt die aufwendige Restaurierung: „Der Bildstock wurde zunächst gereinigt und von Moosen befreit, absandende Teile im Kieselsäureester-Bad verfestigt, Risse mit Kunstharz ausgegossen und mit Spezialmörtel verschlossen. Lose Teile mussten mit Restaurierungsmörtel oder durch Natursteinvierungen ersetzt werden, bevor das Kunstwerk abschließend mit einer Lasur versehen wurde.“ Peter Eberl fügt hinzu: „Es war mir wichtig, den Bildstock aus Gelbsandstein auf einen soliden Untergrund zu stellen. Deshalb habe ich den beschädigten alten Sockel durch einen massiven Sockel aus Muschelkalkstein ersetzen lassen.“

Nach der gelungenen Restaurierung durch die Firma Fleck aus Tauberbischofsheim steht das Flurdenkmal wieder auf seinem angestammten Platz auf dem Grundstück der Familie Eberl – ein stiller Wächter und ein ebenso treuer Weggefährte.

Sind Bildstöcke noch zeitgemäß? Nachdenklich nickt Peter Eberl: „Ich denke schon. Sie sind eine Verbindung zur Vergangenheit, erzählen etwas von den Erfahrungen der Menschen, die vor uns gelebt haben. Sie laden zu einem kurzen Innehalten, Verweilen und Atemholen ein. Zeit als ein Geschenk begreifen ist in unserer überdigitalisierten Welt wichtiger denn je.“

Weg- und Lebenszeichen

Bildstöcke und Wegkreuze stehen nicht zufällig am Wegrand. Sie sind Wegzeichen, Lebenszeichen, Glaubenszeichen – aufgestellt aus Dankbarkeit, zum Gedenken, als Bitte. „Ich habe in meinem Leben Schweres, aber auch viel Gutes erfahren und immer wieder Glück gehabt“, sagt Peter Eberl bescheiden. Während der mehrjährigen russischen Kriegsgefangenschaft habe er nicht gewusst, ob er jemals wieder nach Hause zurückkommen würde. „In dieser Zeit habe ich Schlimmes erlebt, aber auch menschliche Güte kennengelernt, die mich bis heute bewegt. Ich habe gelernt, dankbar zu sein. Ich möchte nicht aus dem Leben gehen, ohne ein Zeichen des Dankes gesetzt zu haben.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020