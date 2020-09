„Ein attraktiver Magnet für die Region“

Die Planungen für das Gewerbegebiet und das Neubauvorhaben „Wachtelland“ auf Gemarkung Unterwittighausen nehmen konkrete Formen an.

Unterwittighausen. Die Gemeinde Wittighausen beabsichtigt bereits seit längerer Zeit die Ausweisung und Erschließung von Gewerbeflächen am westlichen Ortsrand von Unterwittighasuen, um durch die Bereitstellung von Bauland zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben den Ortsteil weiterzuentwickeln und damit die Voraussetzungen für weitere Arbeitsplätze im Gemeindegebiet zu schaffen. Hierzu hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung im Juli mit deutlicher Mehrheit die Aufstellung von Bebauungsplänen für die beiden neuen Gewerbegebiete „Unterwittighausen-West“ und „Wachtelland“ beschlossen (wir berichteten).

Verschiedene Geschäftszweige

Zuvor hatte ein derzeit noch in Obersulm (Landkreis Heilbronn) sesshaftes Unternehmen konkretes Interesse bekundet, sich auf einer der neuen Gewerbefläche bei Unterwittighausen ansiedeln zu wollen. Bei einem Pressetermin nebst einer Betriebsbesichtigung am gegenwärtigen Firmensitz im Obersulmer Gemeindeteil Willsbach erläuterten die beiden Geschäftsführer der „Wachtelland Volk GmbH“ und des „Wachtel-Shop.com“, Michael Volk und Nico Da Silva Teixeira, gemeinsam mit Wittighausens Bürgermeister Marcus Wessels Planungen und Konzepte für das Projekt „Wachtelland“. Die Firma betreibt in erster Linie einen deutschlandweiten und internationalen Onlinehandel für Wachtelbedarf und -futter. Als weitere Standbeine beabsichtig das Unternehmen den Aufbau einer Wachtelzucht sowie einen Shop und ein Bistro vornehmlich mit Wachtelprodukten. Gleichzeitig will es seinen gesamten Betrieb nebst Firmensitz an den neuen Standort nach Unterwittighausen verlagern.

Das Wachtelfutter werde in der Produktionshalle aus Mischungen von über 100 gentechnikfreien Rohstoffkomponenten nach eigenen Rezepturen ohne Zugabe von künstlichen Farbstoffen oder Palmöl hergestellt, zeigten Volk und Da Silva auf. Das Futter vertreibe man ebenso wie Zubehör für Wachtelliebhaber und -züchter überwiegend online im „Wachtelshop“. Nebenbei biete man auch Futter und Zubehör für Hühnerhalter an. „Manche Kunden aus der weiteren Region und sogar aus ganz Deutschland oder dem benachbarten Ausland besuchen uns zum Einkaufen und zu einer Betriebsbesichtigung“, berichteten die beiden Geschäftsführer.

Zucht mit 15 000 Tieren geplant

Auf dem rund 3,5 Hektar großen Areal des vorgesehenen Neustandorts in Unterwittighausen seien neben der verlagerten und erweiterten Futterproduktion sowie Lager- und Vertriebslogistik eine Wachtelzucht mit bis zu 15 000 Tieren geplant. „80-prozentiger Anteil an Einstreumaterialien und deren laufende Reinigung, zusätzliche Zugabe von Bindemitteln zum rascheren Eintrocknen von Vogelkot, Fütterung der Tiere auf Grundlage unseres Nahrungssortiments und -konzeptes, geringere Dichte der Tierhaltung sowie Auslaufmöglichkeiten“, nannten Volk und Da Silva unter anderem als Kriterien für die beabsichtigte artgerechte Zucht und Haltung sowie zur Qualitätssicherung als auch zur Vermeidung von Geruchs- und Emissionsbelastungen.

„Die Belastungen einer Wachtelzucht sind längst nicht vergleichbar mit der einer Legehennen- oder Großgeflügelzucht“, unterstrichen sie. „Außerdem werden in der Wachtelzucht keine Antibiotika und Medikamente eingesetzt, sondern das Immunsystem ausschließlich durch gesunde Fütterung und Haltung der Tiere sowie proaktiv durch Beigabe rein natürlicher, pflanzlicher Produkte unterstützt und gestärkt“, erklärten die beiden Geschäftsführer und Fachexperten.

Transparente Besucherbereiche bei den Ställen zur Besichtigung von Brut, Aufzucht und Haltung der Wachteln sind zudem ebenso Vorhaben wie ein kleiner Zucht- und Besucherpark mit vor allem seltenen oder exotischen Wachtelarten. Kulinarische Wachtelspezialitäten sollen den Planungen nach sowohl in einem „Wachtelland-Gourmet-Shop“ als auch in einem Bistro-Restaurant angeboten werden – unter anderem Eier, Eiernudeln und -pasta in getrockneter und frischer Form, Fleisch- und Wurstprodukte, Liköre mit regionalen Bränden sowie Eis und Gebäck.

„Etwa ein halbes Dutzend Vollzeitkräfte werden von der jetzigen Belegschaft als ‚Schlüsselpersonal’ auch nach dem Umzug bei der Firma bleiben. Wir werden am neuen Standort jedoch 18 bis 25 Stellen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen neu besetzen wie etwa in der Lagerlogistik oder Geschäftsassistenz“, kündigten an.

„Der Start eines ersten Bauabschnitts ist für Frühjahr oder Sommer 2021 anvisiert, so dass wir hoffen, gegen Ende des Jahres mit der Futterproduktion und Logistik beginnen zu können“, teilten Volk und Da Silva mit. Die weiteren Vorhaben wolle man im Anschluss daran realisieren.

Verschiedene Ansprüche

„Wir haben das gesamte Planungsareal absichtlich in ein klassisches Gewerbegebiet ‚Unterwittighausen-West‘ und in ein Sondergebiet ‘Wachtelland’ differenziert. Beim zweiten Gebiet handelt es sich zwar um keine landwirtschaftliche Nutzung im eigentlichen Sinne, allerdings bestehen verschiedene Ansprüche wie zum Beispiel Tierhaltung, Logistik und ein Bistro. Unter dem Strich werden die Planungen nach Rücksprachen mit dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises jedoch wie bei einem gewöhnlichen Gewerbegebiet und dementsprechend wie bei einem normalen Baugebietsverfahren inklusive einer Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange behandelt“, stellte Bürgermeister Marcus Wessels klar. „Da bei Art und Größe der geplanten Nutzung keine vorgegebenen Schwellenwerte des Bundes-Immissionsschutzgesetzes überschritten werden, ist also weder ein Planfeststellungsverfahren noch ein Erörterungstermin notwendig“.

Neue Arbeitsplätze

„Mit seiner Vielfalt wird das ‘Wachtelland‘ ein attraktiver Magnet für Wittighausen und die Region sein. Davon können auch andere Gewerbebetriebe profitieren wie in den Übernachtungs-, Gastronomie- und Einzelhandelssektoren“, zeigte er sich überzeugt.

Ein besonders erfreulicher Effekt sei zudem die abzusehende Schaffung neuer Arbeitsplätze.

