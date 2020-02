Ehrenamtlich für guten Zweck gearbeitet

Wittighausen.Ein insgesamt äußerst erfreuliches Resultat der Erlöse aus dem Wittighäuser Weihnachtsmarkt, der in dieser Form 2019 sein zehnjähriges Bestehen verzeichnete, verkündete das Weihnachtsmarkt-Team in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag. Insgesamt habe der Erlös rund 6870 Euro betragen, gab Walter Kordmann stellvertretend für das Weihnachtsmarktteam bekannt.

Damit sei der Ertrag nicht nur im Vergleich zum Vorjahr, als er bei 4274 Euro gelegen habe, wieder wesentlich höher ausgefallen, sondern habe vor allem ein bisheriges Rekordergebnis der vergangenen zehn Jahre erreicht.

Wie jährlich üblich ergehen auch aus dem Überschuss des Weihnachtsmarktes erneut Spenden an wohltätige, soziale oder allgemeindienliche Initiativen oder Zwecke. Wiederholt erhält die DRK-Gruppe Helfer-vor-Ort (HvO) Wittighausen eine Förderung von 1000 Euro. „Uns ist es sehr wichtig, die HvO-Gruppe weiterhin zu unterstützen, denn wer die Helfer und deren Leistung einmal benötigt hat, weiß deren Wert erst recht zu schätzen“, hob Kordmann hervor. Bei der symbolischen Scheckübergabe berichteten Nicola Fell und Matthias Max , diese Spende trage speziell zur Anschaffung neuer Ausrüstungsrucksäcke und zur Finanzierung von Fortbildungen bei.

Auf rund 1070 Euro beläuft sich die Zuwendung für die Einrichtung eines freien WLANs im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittighausen, um in den dortigen Räumlichkeiten einen Internetzugang zu ermöglichen. Anders als in früheren Jahren wurde jedoch nicht der gesamte Erlös an andere Initiativen oder Projekte gespendet, sondern 4800 Euro für elektrotechnische Gerätschaften zugunsten des Weihnachtsmarkts zurückbehalten. Insofern komme allerdings auch dieser Teil der Gemeinschaft zu Gute, erklärte Kordmann.

Dass der Wittighäuser Weihnachtsmarkt auch 2019 und damit zum insgesamt zehnten Mal stattgefunden habe, sei den Organisatoren und Helfern zu verdanken, die sich zur Unterstützung bereit erklärt hatten, nachdem eine weitere Durchführung des Wittighäuser Weihnachtsmarkts aufgrund personell erheblicher Engpässe auf der Kippe gestanden habe. „Menschen machen etwas für die Gemeinde“, lobte Kordmann sowohl die Ehrenamtlichen, die sich neu eingebracht haben, als auch die „Altgedienten“. Ebenfalls sprach er gegenüber der Gemeinde Wittighausen, für deren abermalige Unterstützung, und den Anwohnern für deren Verständnis hinsichtlich gewisser Einschränkungen während der Marktphase seine Anerkennung aus.

„Dass sich immer wieder Ehrenamtliche finden, sich einzubringen, kann nicht hoch genug geschätzt werden ebenso wie die jährlich aus den Erlösen des Weihnachtsmarktes generierten Spenden“, betonte Bürgermeister Marcus Wessels, der insbesondere den Organisatoren und Helfern für deren Engagement sowie für die Förderung zur Anschaffung eines Wlans im Oberwittighausener Dorfgemeinschaftshaus ein Lob zollte.

„Der Wittighäuser Weihnachtmarkt, der inzwischen längst über die Gemeindegrenzen hinaus hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat, war auch im vergangenen Jahr wieder ein Fest von Bürgern für Bürger“, unterstrichen Kordmann und Wessels unsiono resümierend. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020