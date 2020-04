Beschlüsse wurden erneut vertagt

Wittighausen.Erneut kurzfristig von der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatsitzung am Dienstagabend wurden Beschlüsse über das vorgesehene Gewerbegebiet „Unterwittighausen-West“ genommen. Eigentlich standen Entscheidungen über eine Neufassung des Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan und eine Anpassung des Auftragshonorars dafür auf der Agenda. Wegen noch zu klärender Fragen mussten diese Punkte jedoch verschoben werden.

Ein Unternehmen hat Interesse bekundet, sich dort ansiedeln zu wollen. Die derzeit noch in Obersulm (Landkreis Heilbronn) sesshafte Firma betreibt in erster Linie einen internationalen Onlinehandel für Wachtelbedarf und -futter. Als zweites Standbein beabsichtigt sie, den Aufbau einer nach ökologischen Standards ausgerichteten Wachtelzucht mit bis zu 15 000 Tieren. Hierzu will sie den gesamten Betrieb nebst Firmensitz gegebenenfalls nach Unterwittighausen verlagern.

Allerdings mehrt sich Skepsis seitens der Anwohner wegen potenzieller Geruchsemissionen. Zudem wurde kritisiert, dass die Geschäftsführung des Unternehmens interessierten Bürgern nicht Rede und Antwort stehen würden.

Bürgermeister Marcus Wessels entgegnete in dieser Debatte, dass dies wegen der Corona-Krise momentan verschoben worden sei, jedoch nachgeholt werden könne. Außerdem stellte er klar, dass die baurechtliche Genehmigung nur die Aufzucht von Wachteln in dieser Maximalmenge zulasse, nicht jedoch anderer Tierarten wie zum Beispiel von Hühnern. Gerhard Skazel bekräftigte, dass eine Baugenehmigung immissionsschutzrechtliche Vorgaben berücksichtigen und Auflagen beinhalten müsse. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020