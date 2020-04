Bei zehn Metern ist Schluss

Wittighausen.Die Deutsche Bahn fordert eine Sperrung des Schienenübergangs am „Grenzenmühlenweg“ auf Gemarkung Oberwittighausen für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Gesamtlänge von über zehn Metern. Dies habe ein zuständiger Bezirksleiter der DB Netz AG Würzburg in einem Schreiben an die Gemeinde Wittighausen mitgeteilt, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Der Schienenübergang „Grenzenmühlenweg“ an der Eisenbahnstrecke Würzburg-Lauda-Heilbronn-Stuttgart wird vor allem von Landwirten mit deren Fahrzeugen und Gespannen benutzt.

Der DB-Vertreter beziehe sich auf einen Vororttermin, der im Februar 2019 stattfand. Als Hintergrund für die Forderung nach dieser Beschränkung wurde der nicht ausreichende Wannenhalbmesser des kreuzenden Wirtschaftsweges genannt. Der Mindesthalbmesser der Wanne betrage 120 Meter, der vorhandene Halbmesser aber lediglich 40 Meter.

Als Bemessungsfahrzeug werde ein dreiachsiger Sattelzug mit Auflieger herangezogen. „Mit einem Radstand von 7,75 Meter besteht die Gefahr des Aufsitzens beim Befahren von Wannen, die kleiner als 120 Meter sind. Deshalb ist eine Beschränkung der zulässigen tatsächlichen Länge auf zehn Meter nötig“, wird in dem Schreiben weiter angeführt. Einhergehend fordert die Bahn das Anbringen einer entsprechenden Beschilderung jeweils an den vorhandenen Verkehrszeichen „Bahnübergang“ nordöstlich und südwestlich der Gleisquerung sowie am einmündenden Wirtschaftsweg aus Richtung des Sportplatzes.

Inwieweit sich die Straßenverkehrsordnung (StVO) mit diesem Verkehrszeichen auch auf Gespanne oder auf landwirtschaftliche Fahrzeuge beziehe, habe die Bahn auf eine entsprechende Anfrage der Gemeinde nicht beantworten können.Um von technischer Seite die Situation korrekt zu bewerten, müsste man den Bahnübergang für Fahrzeuge mit großem Radstand beschränken, da durch diesen beeinflusst werde, ob es bei Fahrzeugen zu einem Aufsetzen beim Befahren von Wanne und Kuppe kommen könne oder nicht, hieß es in dem Antwortschreiben.

Weil hierfür jedoch in der StVO kein Verkehrszeichen vorgesehen sei, bleibe nur die Beschränkung der tatsächlichen Länge, da sich diese auch auf den Radstand auswirke.

Als – allerdings sehr kostenintensive – Alternative wäre ein Umbau des Übergangs mit Eingriff in die Gleise und umfangreichen Asphaltierungsarbeiten notwendig. Da offenbar keine Möglichkeit für eine andere Regelung bestehe, müsse die Verwaltung eine entsprechende Beschilderung veranlassen.

Zumindest die überwiegende Mehrheit des Rates zeigte sich über diese jetzt erfolgte Forderung der DB verwundert und betrachtete sie kritisch. Es sei bislang nicht bekannt, dass an dieser Stelle jemals ein Fahrzeug aufgesessen sei, lauteteeines der entgegengebrachten Argumente.

Bürgermeister Marcus Wessels sagte zu, er wolle eine Verkehrsschau mit dem Verkehrsamt der Landkreisverwaltung initiieren und dabei versuchen, eine vernünftige Regelung zu erzielen. Dazu gehöre nach Aussage des Bürgermeisters etwa die Ausnahme für landwirtschaftlichen Gespannen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020