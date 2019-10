Wittighausen/Kirchheim.Der auf Gemarkung Wittighausen liegende, jedoch dem bayrischen Kirchheim zugehörige Haltepunkt Gaubüttelbrunn wurde grundlegend modernisiert sowie barrierefrei gestaltet.

Zu den Maßnahmen zählten besonders ein Neubau der Bahnsteige inklusive Entwässerung, Fußgängerstege an beiden Gleisen sowie einer barrierefreien Anbindung der Bahnsteige an den Bahnübergang. Zudem erfolgte eine Neueinrichtung der Wegeleitung, des Bahnsteigmobiliars mit Wetterschutzhäuschen und der Beleuchtung. Die Bahnsteige wurden mit einer Länge von 140 Metern, einer Breite von 2,50 Meter und einer Höhe von 76 Zentimetern über Schienenoberkante neugebaut. Die Investitionskosten dafür beliefen sich auf 3,5 Millionen Euro.

Nach deren ebenfalls erfolgter Fertigstellung gehen die Pkw-Stellplätze wie die Beleuchtungskörper und Fahrradboxen in die Zuständigkeit und Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde Wittighausen über. Die Verantwortlichkeit und Verkehrssicherungspflicht für den Haltepunkt selbst verbleiben weiterhin bei der Deutschen Bahn. Neben kleineren Maßnahmen vor Ort wurde zur Kompensation und zum Ersatz von Eingriffen in Natur und Landschaft im Zuge des Haltepunktausbaus von der Bahn eine Fläche am Insinger Bach erworben, auf der ein Feuchtbiotop nebst einem Teich geschaffen wurde.

Mit dem Radwegabschnitt zwischen Kirchheim und Oberwittighausen erfolgte der Lückenschluss zwischen dem Maintal- und dem Taubertal-Radweg. Die Strecke verläuft parallel der Bahnstrecke und führt an dem neu gestalteten Bahnhaltepunkt vorbei. Die Gesamtkosten betrugen rund 2,2 Millionen Euro. Davon entfielen etwa ein Million Euro aufs Bayern und 200 000 Euro auf die Gemeinde Kirchheim sowie eine Million auf hiesiger Länderseite.

Der Anschluss des Radwegs an den Bahnhaltepunkt und ab dem Haltepunkt an den „Skulpturenradweg“ wurde vom Main-Tauber-Kreis mit 300 000 Euro bei einem Landeszuschuss von 70 000 Euro finanziert.

Der Bau des rund 2,5 Kilometer langen Radwegabschnitts zwischen Oberwittighausen und der bayerischen Landesgrenze in Richtung Kirchheim war zwar bereits früher abgeschlossen worden, wurde erst jetzt offiziell eingeweiht. pdw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019