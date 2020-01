Bahnhaltepunkt soll modernisiert werden

Wittighausen.Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einen Finanzierungsvertrag für Vorplanungen zur Modernisierung des Bahnhaltepunktes Wittighausen bewilligt. Der Bahnhaltepunkt in Wittighausen wurde zusammen mit den Haltepunkten in Grünsfeld und Gerlachsheim als einzige Stationen im nördlichen Baden-Württemberg in das Bahnhofsmodernisierungsprogramm aufgenommen (wir berichteten). Ziel ist es, dass diese Haltepunkte bis spätestens Ende 2026 modernisiert und wieder in Betrieb genommen werden sollen. „Für die Gemeinde Wittighausen ist dies eine sehr gute Nachricht, auch wenn hiermit erhebliche finanzielle Belastungen einhergehen. Es steht wohl außer Frage, dass eine Modernisierung mehr als überfällig ist“, bekräftigte Bürgermeister Marcus Wessels in der Sitzung.

Für den gesamten Umbau des Haltepunktes Wittighausen inklusive Planung sind derzeit 3,5 Millionen Euro kalkuliert. In Baden-Württemberg ist für den Umbau der Haltepunkte Voraussetzung, dass die jeweilige Kommune einen Eigenanteil leistet – anders als in Bayern.

Die Aufteilung der Kosten sind wie folgt vorgesehen: 35 Prozent Land Baden-Württemberg, 45 Prozent DB Station & Service sowie jeweils zehn Prozent Landkreis und Kommune. Das bedeutet, dass auf die Gemeinde Wittighausen insgesamt 350 000 Euro netto bis 2026 zukommen. Dabei sei nach Wessels Angaben die Summe gedeckelt, so dass eine Erhöhung der Kostenanteile für die Gemeinde auch dann nicht erwartet werden müsste, falls die Kosten für die Erneuerung des Bahnhaltepunktes die veranschlagten 3,5 Millionen überschreiten sollten. „Dennoch ist die Summe für unsere Gemeinde eine erhebliche Belastung“, hob der Bürgermeister hervor.

Deshalb seien von ihm und seitens des Kommunalen Arbeitskreises (KAK) „Kursbuchstrecke Würzburg - Lauda (KBS 780)“ – vertreten durch Bürgermeister a.D. Anton Holzapfel (Kirchheim) sowie KAK-Schriftführer und Koordinator Heinz Ehrhardt (Geroldshausen-Moos) sowohl Landrat Reinhard Frank, die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Bündnis 90 / Die Grünen), Dr. Christina Baum (AfD) und Professor. Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) als auch Verkehrsminister Winfried Hermann und Ministerpräsident Kretschmann teilweise mehrfach angeschrieben worden.

In den Schreiben sei die finanzielle Situation der Gemeinde geschildert und um eine Härtefallregelung gebeten worden. Mittlerweile habe MdL Katzenstein mitgeteilt, dass tatsächlich eine Härtefallregelung eingeführt werde, entsprechende Zusagen seitens des Verkehrsministeriums würden schriftlich folgen (wir berichteten).

Der jetzt beschlossene Finanzierungsvertrag ist der erste Schritt für eine Modernisierung des Bahnhaltepunktes. Er umfasst die Leistungsphasen „Grundlagenermittlung“ und „Vorplanung mit Kostenschätzung“. Der Eigenanteil von 25 000 Euro wurde bereits in den Jahreshaushalt 2020 eingestellt.

Auch wenn die Härtefallregelung noch nicht abschließend festgelegt ist, schloss sich der Gemeinderat einstimmig der Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung an, damit die Planungen zur Modernisierung des Bahnhaltepunktes beginnen können. Nach Abschluss dieser beiden ersten Leistungsphasen wird der Gemeinde ein Planheft vorgelegt und werden die nächsten Schritte in die Wege geleitet.

Einstimmig hat man sich für Lärmsanierungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke in Unterwittighausen ausgesprochen. Die Bundesregierung hat gemäß Koalitionsvereinbarung von Oktober 1998 ein Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes beschlossen. Hiernach können Maßnahmen zu Lärmschutz in Bereichen durchgeführt werden, deren Wohngebäude vor dem 1. Dezember 2015 errichtet wurden oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, der vor diesem Datum rechtskräftig wurde. Zudem müssen bestimmte Grenzwerte („Auslösewerte“) überschritten werden.

In Unterwittighausen sind auf dieser Grundlage für zwei Bahnabschnitte Lärmschutzwände geplant. Zudem sind für Gebäude, die nicht durch eine Lärmschutzwand geschützt werden, passive Maßnahmen zur Lärmminderung wie beispielsweise der Einbau von Schallschutzfenstern mit 75 Prozent förderfähig. Die vorgesehenen Lärmschutzwände haben eine Höhe von drei Meter ab Schienenoberkante und werden im Bereich der Brücken im oberen Teil transparent ausgeführt.

Geplant sind jeweils Wände vom südlichen Tunnelportal bis zur Brücke Richtung Bütthard östlich der Gleise (Langenmühlenweg) auf einer Länge von 258 Metern und vom nördlichen Tunnelportal bis zum Raiffeisen-Gelände westlich der Gleise (Ortsseite) auf 400 Meter Länge. Im Bereich des Bahnhofes werden die Wände teilweise versetzt und transparent ausgeführt.

Die Details hierzu müssen mit den Planungen zur Modernisierung des Bahnhaltepunktes abgestimmt werden. Die Bauzeit für die Lärmschutzwände wird voraussichtlich rund Monate betragen. Der Bau soll 2021 erfolgen. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen fand im September statt, Einwendungen wurden keine geäußert. Die Gemeinde ist bis zum 31. Januar zur Stellungnahme aufgefordert. Der Gemeinderat erhob keine Einwände gegen das Vorhaben, bat allerdings darum, dass für die Bauzeit gegebenenfalls ein leistungsfähiger Schienenersatzverkehr eingerichtet werde.

Darüber hinaus erkundigte sich Gemeinderat Albert Häußler nach den Möglichkeiten eines passiven Lärmschutzes im Rahmen der Lärmsanierung der Bahn. Bürgermeister Marcus Wessels wird sich erkundigen, wie und ob dies beantragt werden könne oder müsse.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020