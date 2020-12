Aufwand für Kita Unterwittighausen steigt stetig

Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Jahresrechnung für das kommunale Haushaltsjahr 2019 bewilligt.

Wittighausen. Das Gesamtvolumen der Jahresrechnung 2019 schloss mit rund 5,010 Millionen Euro ab und lag damit über 227 000 Euro unter dem Haushaltsansatz von 5,238 Millionen Euro. Verantwortlich für diese Verminderung war der Verwaltungshaushalt, dessen Volumen mit rund 4,326 Millionen Euro den Planansatz für 2019 um 219.500 Euro unterschritten hat. Gegenüber 2018 ergab sich ein Rückgang um über 61 500 Euro oder 1,4 Prozent. Ausschlaggebend dafür waren insbesondere geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dadurch dezimierte sich auch die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt.

Durch einmalige Einnahmevorgänge bei den Wasser- und Entwässerungsgebühren anlässlich der Bahntunnelbaumaßnahmen sorgte eine Erhöhung der gebührenpflichtigen Wasser- und Abwassermengen neben der Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes für positive Ergebnisse. Folglich ergab sich bei der Abwasserbeseitigung ein Überschuss von 14 500 Euro und bei der Wasserversorgung von 8500 Euro. Dennoch werden sich ab 2021 beide Gebührensätze erhöhen, da umfangreiche Investitionen der letzten Jahre sowohl im Abwasser- als auch im Wasserversorgungsbereich die kalkulatorischen Kosten und damit die Umlagezahlungen an Zweckverbände erhöhen.

Die Personalausgaben belaufen sich auf 641 500 Euro und liegen mit 14,8 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts um fast 37 000 Euro unter den Planungen. Diese Verminderung ist auf die erst in 2020 vollzogene Besetzung der Stelle des Waldarbeiters zurückzuführen. Über zehn Prozent der Personalkosten entfallen auf ehemalige Gemeindebeamte.

Trotz Gebührenerhöhungen ab 2018 schloss das Bestattungswesen auch im vergangenen Jahr mit einem negativen Ergebnis von fast 18 000 Euro ab. Hier ist die Tendenz festzustellen, dass zunehmend Familienwahlgräber aufgegeben und nicht mehr verlängert werden. Stattdessen fällt die Wahl auf günstigere Urnengräber oder Urnenrasenfelder. Die freiwerdenden Flächen sind dann von der Gemeinde zu pflegen und sorgen für zusätzliche Kosten. Einen immer größer werdenden Teil der freien Finanzmasse verwenden muss die Gemeinde für die Kindertagesstätte in Unterwittighausen. Hier hat sich der Nettoaufwand seit 2012 mehr als verdreifacht und belief sich im vergangenen Jahr auf 349 500 Euro.

Der Vermögenshaushalt 2019 schloss fast genau mit den Planansätzen (693 000 Euro) ab und verminderte sich nur um etwa 8000 Euro auf knapp 685 000 Euro. Bei verschiedenen Finanzpositionen gab es erwähnenswerte Abweichungen, die jedoch regelmäßig vom Gemeinderat als überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben genehmigt wurden.

Mit der Erschließung des Gewerbegebiets „Katzenstein“ im Ortsteil Oberwittighausen mit circa 210 000 Euro für Kanalbau und Wasserversorgung enthält der Vermögenshaushalt nur eine größere Investitionsmaßnahme. Bedauerlicherweise wurde der vom SV Wittighausen beantragte Um- und Erweiterungsbau des Sportheims nicht in das entsprechende Bundesprogramm aufgenommen.

Daher wurde der von der Gemeinde geplante Investitionszuschuss von 70 000 Euro eingespart und könnte eventuell in späteren Haushaltsjahren zur Auszahlung kommen. Auch für die Erschließung des vorgesehenen Neubaugebiets Oberwittighausen sind bisher noch keine Ausgaben entstanden. Hierdurch ergaben sich bei den Haushaltsansätzen für Straßen- und Kanalbau sowie Wasserversorgung Einsparungen von 40 000 Euro. Durch Beschluss des Gemeinderats wird die Verwirklichung dieser Maßnahmen allerdings 2021 erfolgen.

Durch diese Minderausgaben einerseits sowie andererseits Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen (plus rund 66 000 Euro) und Wasserversorgungsbeiträgen (plus 39 000 Euro) konnten die geringeren Einnahmen aus der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts (minus 148 500 Euro) zumindest einigermaßen abgedeckt werden.

Darüber hinaus erhöht sich die Rücklagenzuführung (Überschuss) von geplanten etwa 98 500 Euro um 51 000 Euro auf mehr als 149 500 Euro.

Da im neuen Kommunalen Haushaltsrecht keine Haushaltsreste mehr möglich sind, wurden im Zuge der Jahresrechnung 2019 keine Haushaltsreste gebildet.

Nachdem der Schuldenstand Ende 2017 bis auf über 2,108 Millionen Euro angestiegen war, konnten diese Verpflichtungen in den beiden vergangenen Jahren reduziert werden. Nach Abzug der Tilgungen in 2019 mit 125 000 Euro standen am Jahresende noch Darlehen mit 1,889 Millionen Euro zur Rückzahlung offen. Bei 1638 Einwohnern errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1153 Euro (Vorjahr: 1216 Euro).

Aus der Mitgliedschaft in drei Zweckverbänden kommen für die Gemeinde Wittighausen folgende weiteren Schuldenstände pro Einwohner hinzu:

Zweckverband Abwasserbeseitigung Wittigbach 32 Euro, Zweckverband Wasserversorgung Grünbachgruppe 102 Euro und Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber 395 Euro.

