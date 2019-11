Auftakt zur bereits 15. Konzertsaison

Main-Tauber-Kreis.Moderne, neu arrangierte geistliche Lieder und aktuelle Pop-Songs – das ist der abwechslungsreiche Mix, mit dem die Band „Unterwegs“ seit Jahren eine erfolgreiche Konzertsaison nach der anderen feiert und die Kirchen bis unters Dach mit begeisterten Zuhörern aller Generationen füllt.

Vier CDs erschienen

Mittlerweile zeugen auch vier CDs von der imposanten Wirkung ihrer Musik, die die Zuhörer gerade in der so schnelllebigen Zeit auf andere Gedanken bringen und raus aus der Hektik des Alltags führen soll.

Am Sonntag, 17. November, starten die sechs Musiker aus dem Main-Tauber-Kreis nun in ihre 15. Konzertsaison. Auftakt ist an diesem Tag um 18 Uhr in der Pfarrkirche Allerheiligen in Unterwittighausen.

Drei weitere Auftritte

Im Rahmen der aktuellen Tour gastiert die Band zudem am Sonntag, 8. Dezember, in der Kirche St. Kilian in Berolzheim, am Sonntag, 22. Dezember, in der Igersheimer St. Michael-Kirche und am Montag, 6. Januar 2020, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gerlachsheim, um das Publikum mit einem Auszug aus ihrem breiten Repertoire zu verwöhnen.

