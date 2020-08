82-Jähriger von Zug erfasst

Wittighausen.Ein 82-jähriger Radfahrer wurde am Samstag kurz nach 19 Uhr am Bahnübergang am Grenzenmühlenweg in Wittighausen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Den ersten Erkenntnissen zu Folge wollte der 82-Jährige den einseitig beschrankten Bahnübergang queren. Hierbei bemerkte er offenbar zu spät, dass beide Schranken geschlossen waren und blieb zunächst auf den Gleisen stehen. Kurz darauf wurde er vom heranfahrenden Zug, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, erfasst und tödlich verletzt.

Der 82-Jährige stammte aus dem Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern und war mit dem Rad zu einer Tour aufgebrochen.

Der betroffene Lokführer erlitt einen Schock, er wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die 70 Fahrgäste wurden kurzfristig in der Grundschule in Wittighausen untergebracht und konnten von dort mit Bussen ihr Reise fortsetzen.

Die Bahnstrecke blieb bis gegen 1 Uhr wegen der Unfallaufnahme gesperrt.

Zur Aufnahme des Verkehrsunfalles waren die Bundespolizei aus Heilbronn sowie der Verkehrsdienst aus Tauberbischofsheim im Einsatz. Zwei Streifen vom Polizeirevier Tauberbischofsheim unterstützten die Spezialisten bei der Aufnahme.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Mosbach wurde ein Gutachter zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020