Oberwittighausen.Unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und welt-weit“ waren die Sternsinger unterwegs, um für Kinder in Not Spenden zu sammeln. Sie unterstützen den Wunsch nach Frieden auf der Welt und lernen, den Menschen offen zu begegnen. Auch in Oberwittighausen zogen die Ministranten von Haus zu Haus und wünschten Gutes im Namen Gottes. Dabei sammelten sie 562,15 Euro. Bild: Pfarrgemeinde

