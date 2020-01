55 Aktive freuen sich über Urkunden

Bei einer Feierstunde wurden viele Schul- und Freizeitsportler für ihre erfolgreichen Leistungen mit dem Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) geehrt.

Wittighausen. Als Premiere fand die Auszeichnungszeremonie nicht, wie bisher, am Standort Unterwittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen in der Aula, sondern erstmals im Sportheim des SV Wittighausen statt. Insgesamt erhielten 21 jugendliche und erwachsene Absolventen des SV sowie 34 Kinder ab der ersten Klasse des Grundschulstandorts Unterwittighausen Urkunden und Ehrennadeln in Gold, Silber oder Bronze nach jeweils erfolgreich abgelegten Leistungsprüfungen, die 2019 in Wittighausen zum 17. Mal durchgeführt wurden. Zudem wurden zwei Familien mit jeweils mindestens drei erfolgreichen Teilnehmern geehrt.

Die Auszeichnungen erfolgten durch Uwe Schultheiß, Rektor der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen, Martin Pruszydlo, Vorsitzender des SV, und Matthias Götzelmann, Vorsitzender des Sportkreises Tauberbischofsheim.

Erstmalige Ausrichtung

Schultheiß dankte dem SV für die erstmalige Ausrichtung der Übergabefeier in seinem Sportheim sowie dem Sportabzeichenteam mit Angelina Berberich, Christine Ebert, Karin Konrad und Christine Wülk sowie allen weiteren Akteuren für deren Engagement.

„Im Sportkreis wird erfreut wahrgenommen, dass Wittighausen eine sehr sportliche und sportaktive Gemeinde ist“, unterstrich Götzelmann, der ebenfalls allen Organisatoren, Akteuren und Mitwirkenden dankte. Zugleich bezeichnete Götzelmann die erneut rege Teilnahme am Sportabzeichen und die vielen Auszeichnungen als Einstimmung auf das Olympiajahr, verbunden mit der Hoffnung, dass anlässlich der Olympischen Spiele noch mehr Sportabzeichen erzielt würden.

Die Kinder des Grundschulstandorts Grünsfeld hatten ihre Sportabzeichen in der Dorothea-von-Rieneck-Schule im Beisein unter anderem von Anni Qu, Weltklasseathletin der Rhythmischen Sportgymnastik, in Empfang nehmen können.

Die erfolgreichen Teilnehmer waren: Laetitia Ingerl, Lorenz Noe (Gold), Lilly Adler, Loreen Bohn, Frieda von Brunn, Nico Di Costanzo, Nina Elsäßer, Lilja Lehmann, Lina Neckermann, Emma Noe, Carla Mark, Anna Popp, Nils Richter, Ben Umminger, Leo Walther, Johanna Zipf (alle Silber), Lennart Baumeister, Malin Bohn, Vanessa Dürr, Verena Dürr, Johanna Ehrmann, Franziska Endres, Anna Englert, Tyren Glade, Fenja Hecht, Leo Kempf, Pauline Kuhn, Mareen Rehfeld, Nico Stattelmann, Felix Weber, Yara Weilhart, Viktoria Witkowski, Amy Zilla, Max Zimmermann (alle Bronze).

Beim SV Wittighausen erfolgreiche Jugendliche und Erwachsene waren: Andreas Adler, Angelina Berberich, Monika Borst, Ursula Dörner, Peter Dürr, Christine Ebert, Harald Ebert, Simon Ebert, Matthias Günther, Noah Günther, Kerstin Hönninger, Carina Konrad, Gerd Konrad, Gerlinde Konrad, Karin Konrad, Ludwig Konrad, Klaus Moll, Sarah Moll, Martin Pruszydlo, Silke Walther, Nele Zipf.

Ehrenurkunden für das Familiensportabzeichen erhielten die Familien Ludwig Konrad (vier Teilnehmer) und Harald Ebert (drei Teilnehmer).

