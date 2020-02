500 Euro für neues Material

Wittighausen.Da haben die Helfer vor Ort nicht schlecht gestaunt. Und sie freuen sich riesig. Vom Team des Oberwittighäuser Adventszaubers erhielten sie eine Spende von 500 Euro aus den Einnahmen der vergangenen beiden Veranstaltungen. Mit dem Geld will man einiges Material erneuern.

Der Oberwittighäuser Adventszauber findet jedes Jahr am Samstag vor dem ersten Advent am Feuerwehrgerätehaus in Oberwittighausen statt. Zahlreiche Helfer und Spender sorgten dafür, dass von der gemütlichen und zwanglosen Vorweihnachtsveranstaltung der Gewinn übrig geblieben war.

Die Helfer-vor-Ort danken dem Team des Adventszaubers für die finanzielle Zuwendung und ihrem Engagement. drk

