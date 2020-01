3720,21 Euro in den Kassen

Wittighausen.Bei der der aktuellen Sternsingeraktion waren in Wittighausen sechs Jugendgruppen von Haus zu Haus unterwegs, brachten den Segen und sammelten Spenden für Kinder in Not. Sie klopften an die Türen, baten um Hilfe und wurden gut aufgenommen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurden die Sternsingergruppen ausgesandt, um den Segen Gottes für das Jahr 2020 in die Häuser und Wohnungen zu tragen.

Die Sternsinger sammelten in Wittighausen 3720,21 Euro

Die aktiven, langjährigen Sternsinger erhielten am Dreikönigstag, am Schluss des feierlichen Gottesdienstes, wieder eine Sternsingerurkunde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020