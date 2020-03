100-jähriges Bestehen wirft seine Schatten voraus

Vilchband.Auf die Planungen für das 100-jährige Bestehen 2021 blickte man bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle, die im Pfarrhaus stattfand.

Vorsitzender Heinz Weber hieß die zahlreich erschienenen aktiven sowie passiven Mitglieder willkommen. Nach dem Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder begann der Vorsitzende mit seinem Tätigkeitsbericht. Seit der letzten Generalversammlung traf man sich zu 44 Musikproben und 25 weiteren Anlässen. Dazu zählten unter anderem die Teilnahme an vier Festumzügen, das Umrahmen verschiedener kirchlicher Anlässe, das Fußballspiel gegen die Feuerwehr und das Musizieren auf dem Weihnachtmarkt in Unterwittighausen. Außerdem hatte die Musikkapelle den Kappenabend und den Hammeltanz veranstaltet sowie bei der Eröffnung des Bahntunnels in Unterwittighausen die Bewirtung übernommen. Weiterhin waren eine Open-Air Veranstaltung und ein Ausflug geplant. Beides musste jedoch kurzfristig wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Die musikalischen Höhepunkte waren das Frühjahrskonzert und das Promenadenkonzert in Bad Mergentheim.

Die Kapelle besteht derzeit aus 35 aktiven Musikern sowie zehn Kindern und Jugendlichen in der Ausbildung. Der Verein habe mit relativ hoher Fluktuation aufgrund von Studium oder Familiengründung zu kämpfen, so Heinz Weber. Außerdem sei es nicht immer einfach, den Interessen und Erwartungen aller Musiker gerecht zu werden. Christina Neuper und Niklas Dissinger werden zurzeit von Paul Thimm in den Grundlagen eines Dirigenten geschult. Sie haben die Leitung bei Proben und kleinen Auftritten übernommen.

Für 2020 sind wieder zwei Konzerte geplant. Am Ostersonntag, 12. April, findet das Frühjahrskonzert in der Grundschule statt. Außerdem stehen die Auftritte beim Seefest in Vilchband (18. Juli), dem Wittighäuser Weindorf (9. August) und dem Weihnachtsmarkt in Unterwittighausen (5. Dezember) an. Am Samstag, 16. Mai, veranstaltet man eine Rocknacht mit der Band „Lost Eden“.

Weber bedankte sich bei den Musikern für das Engagement im vergangen Jahr. Er hob die gute Arbeit in der Bläserjugend hervor, die für die Kapelle ein sehr wichtiger Faktor sei, um auch in der Zukunft Bestehen zu können.

Simon Ebert verlas das Protokoll der letzten Generalversammlung. Anschließend folgte der Bericht des Kassiers Michael Neckermann. Die Kassenprüfer Julia Zipf und Elmar Zorn bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Werner Mark beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Da sich Bernhard Reußner entschuldigen ließ, übernahm Heinz Weber den Bericht des Dirigenten. Er appellierte vor allem an das Proben zu Hause, denn nur so komme man auch in den Gesamtproben weiter. Außerdem merkte er die häufig sehr wechselhaft besuchten Proben an und wünschte sich einen konstant guten Probenbesuch.

Nächster Punkt waren Ehrungen. Heinz Weber und Paul Thimm sind seit 40 Jahren in der Musikkapelle Vilchband aktiv, Werner Mark sogar schon seit 50 Jahren. Er ist damit der erste Musiker, der in Vilchband diese Marke erreicht.

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Geehrten für ihr Engagement und hoffe auf viele weitere gemeinsame Jahre. Die offizielle Ehrung der Mitglieder soll im Rahmen des Frühjahrskonzerts erfolgen. Weiterhin wurden Heinz Weber und Kristina Baumeister als fleißigste Probenbesucher mit einem kleinen Präsent gewürdigt.

Bei den Neuwahlen wurden die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender bleibt Heinz Weber, den Posten des Zweiten Vorsitzenden teilen sich weiterhin Steffen Mark und Mario Zipf. Michael Neckermann und Simon Ebert übernehmen die Tätigkeiten des Kassiers sowie des Schriftführers. Als Beisitzer wurden Andreas Baumeister, Niklas Dissinger, Jonas Ebert, Rabea Kraus, Matthias Neckermann, Julia Pruszydlo, Tobias Rupp, Paul Thimm und Philipp Wittstock gewählt.

Am Ende wurden Wünsche und Anträge besprochen, darunter das 100-jährige Bestehen der Musikkapelle eingegangen, das vom 3. bis 6. September 2021 gefeiert wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020