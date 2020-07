Unternehmerischer Mut

Es gibt manche Beispiele, wie Firmen trotz der Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einengungen den unternehmerischen Mut nicht sinken lassen. „expert Reinhart“ in Külsheim veranschaulicht dies auf besondere Weise.

Richard Reinhart baute die Firma im Jahre 1949 in Külsheim aus kleinsten Anfängen auf, zuerst im „Badischen Hof“ in der Bronnbacher Straße. Daraus entwickelte sich ein Vollsortiment-Elektro-Fachgeschäft. 1961 wurde ein Geschäftshaus im Badersrain in Külsheim bezogen.

Kundennähe und Mut zum Wagnis

Seit 1977 gehört man der Expert-Handelsgruppe an, 1978 erfolgte die Namensänderung in „expert Reinhart GmbH“. Über die Jahrzehnte geblieben sind Eigenschaften wie Kundennähe, Einsatzbereitschaft und Mut zum Wagnis. Nach der Entscheidung, erneut zu bauen, bezog man Anfang der 1980er-Jahre das größere Firmengebäude in der Hardheimer Straße in Külsheim.

Die Firma „expert Reinhart GmbH“ plante bereits 2004, einen neuen Fachmarkt zu bauen. Das Projekt wurde jedoch zeitweise auf Eis gelegt, als die Nachricht der Kasernenschließungen in Külsheim und Tauberbischofsheim schockierte. Man entschloss sich schließlich mutig, einen Elektro-Fachmarkt im Külsheimer Gewerbegebiet „Taubenbaum“ zu bauen. Dessen Fertigstellung Ende 2005 wurde in der Brunnenstadt als wichtiges Signal erkannt.

In der Nacht auf den 18. Juni 2019 verursachte ein verheerender Großbrand in diesem Elektrofachmarkt eine Schadenshöhe von etwa 1,5 Millionen Euro. Stefanie Reinhart, geschäftsführend in der dritten Generation, pointiert die damalige Situation so: „Es war für uns alle furchtbar, es ging um unsere Existenz.“ Mit Hilfe der Stadt Külsheim fand die Firma im nahen Gewerbegebiet II eine provisorische Bleibe.

Als die Köpfe nach dem Großfeuer wieder frei waren, kam der bejahende Entschluss „wir müssen wei-termachen“. Reinhart unterstreicht, in dieser schweren Zeit habe geholfen, über die Jahre einen ganz treuen Kundenstamm aufgebaut zu haben. Dieser habe „expert Reinhart“ das Vertrauen weiter entgegengebracht. Besonders glücklich sei man auch über den Zusammenhalt innerhalb der Firma. „Dies alles war überwältigend“, so Reinhart. Nach dem Wiederaufbau waren die Geschäftsräume knapp ein halbes Jahr nach dem Großbrand wieder eröffnet.

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen trafen natürlich auch „expert Reinhart“. Die Laufkund-schaft blieb wegen der angeordneten Ladenschließung über Wochen aus. In der Zeit konnten die Kunden über den Einkaufsverbund Ware bestellen, diese wurde entweder abgeholt oder geliefert. Die Leute haben sich umgestellt, so Reinhart, „und wir waren bereit“.

Tugenden haben stark gemacht

Einschränkungen erschweren weiterhin vieles, doch hat sich manches inzwischen wieder normalisiert. In diesen schwierigen Zeiten bewährt sich, was „expert Reinhart“ an Tugenden über Jahrzehnte hinweg stark gemacht hat und auch aktuell stark macht. Da ist zum einen der Zusammenhalt innerhalb des Familienunternehmens, weiter die ausgeprägte Kundenorientierung mitsamt einer engen Beziehung zu den Kunden sowie eine weithin anerkannte Zuverlässigkeit.

