Sicher, bis es aufwärts geht

Momentan in aller Munde ist die „Kurzarbeit“. Hier einige grundsätzliche Informationen dazu von der für die Region zuständige Agentur für Arbeit Schwäbisch-Hall-Tauberbischofsheim:

Was ist Kurzarbeit?

Kurzarbeit bedeutet, dass für einen Teil oder alle Beschäftigten in einem Betrieb vorübergehend nicht mehr genug Arbeit da ist und sie ihre Arbeit vorübergehend verringern oder ganz einstellen müssen.

Was ist das Ziel von Kurzarbeitergeld ?

Vorrangiger Zweck der Leistung ist es, den Arbeitnehmern, die infolge der Kurzarbeit gefährdeten Arbeitsplätze zu erhalten. Das Kurzarbeitergeld (KUG) dient damit zugleich betrieblichen Interessen. Es ermöglicht dem Betrieb, vorübergehende Auftragsschwankungen oder Unterauslastungen zu überbrücken und bei verbesserter Lage mit der eingearbeiteten Belegschaft wieder zu voller Produktion zurückzukehren

Der Gesetzgeber hat aber festgelegt, dass Unternehmen wirklich nur im Notfall Kurzarbeitergeld beanspruchen können und nicht bei normalen Betriebsrisiken.

Wer beantragt das Kurzarbeitergeld?

Der Arbeitgeber. Im ersten Schritt stellt er eine Anzeige auf Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit, danach folgt die Antragstellung.

Wer zahlt das Kurzarbeitergeld aus?

Der Arbeitgeber zahlt das Kurzarbeitergeld an die Beschäftigten aus und geht damit zunächst in Vorleistung. Nach Abschluss des Monats, in dem kurzgearbeitet wurde, bekommt er das Kurzarbeitergeld rückwirkend von der Arbeitsagentur erstattet – rückwirkend deshalb, weil der Betrieb erst nach Monatsende genaue Unterlagen hat, wie viele Arbeitnehmer weniger gearbeitet haben. Um diese Unterlagen einzureichen, hat der Arbeitgeber drei Monate Zeit. Kurzarbeitergeld wird zunächst vorläufig bewilligt und ausgezahlt. Wenn die Kurzarbeit beendet ist, erfolgt eine genaue Abschlussprüfung.

Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?

Der Arbeitnehmer bekommt für die ausfallende Arbeitszeit 60 Prozent des dafür eigentlich fälligen Nettolohns. Lebt mindestens ein Kind im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld rund 67 Prozent.

Bis zum 31. Dezember 2020 gilt zusätzlich folgende Regelung: Das Kurzarbeitergeld erhöht sich ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts (mit mindestens einem Kind im Haushalt auf 77 Prozent). Im siebten Bezugsmonat beträgt es 80 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts (mit mindestens einem Kind im Haushalt 87 Prozent). Voraussetzung für diese Erhöhung ist, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin im jeweiligen Kalendermonat von einem Arbeitsausfall mit Entgeltausfall von mindestens 50 Prozent betroffen ist.

Wie lange kann Kurzarbeitergeld bezogen werden?

Grundsätzlich können höchstens zwölf Monate lang Kurzarbeitergeld bezogen werden. Bis Ende 2020 gilt unter bestimmten Voraussetzungen eine Bezugsdauer von längstens 21 Monaten.

Kann das Kurzarbeitergeld unterbrochen werden?

Ja, die Bezugsdauer kann auch unterbrochen werden. Hat der Betrieb zum Beispiel kurzfristig ein größerer Auftrag zu bearbeiten, kann er Mitarbeiter vorübergehend wieder voll beschäftigen.

Ist eine Nebenbeschäftigung erlaubt, auch wenn man Kurzarbeitergeld bekommt?

Wurde die Nebentätigkeit schon vor Beginn der Kurzarbeit ausgeübt, hat das keine Auswirkungen auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes. Der Nebenverdienst wird nicht angerechnet.

Nehmen Beschäftigte während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine Nebentätigkeit auf, wird das daraus erzielte Entgelt auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.

Die Hinzuverdienstmöglichkeiten wurden erweitert: Bis zum 31. Dezember 2020 können Personen, die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine Nebentätigkeit aufnehmen, bis zur vollen Höhe des bisherigen Nettomonatseinkommens hinzuverdienen, ohne dass dies angerechnet wird. Dies gilt für alle Branchen und Berufe. Das Gesamteinkommen aus noch gezahltem Arbeitseinkommen, dem Kurzarbeitergeld und dem Hinzuverdienst darf das normale Nettoeinkommen allerdings nicht übersteigen.

Die erweiterten Hinzuverdienstregelungen sollen Betroffenen helfen, während des Kurzarbeitergeldbezuges finanzielle Einbußen auszugleichen. Die Nebentätigkeit ist zudem versicherungsfrei zur Arbeitslosenversicherung.

Können befristet Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten?

Ja, auch befristet Beschäftigte können Kurzarbeitergeld erhalten

Können geringfügig Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten?

Nein, Kurzarbeitergeld können nur versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten.

Bekommen auch Auszubildende Kurzarbeitergeld?

In bestimmten Fällen können auch Auszubildende Kurzarbeitergeld bekommen. Allerdings erst nach einem Arbeitsausfall von sechs Wochen oder 30 Arbeitstagen. Bis dahin bekommen sie die volle Ausbildungsvergütung.

In der Regel sind Auszubildende aber nicht von Kurzarbeit betroffen. Der Ausbildungsbetrieb muss versuchen, die Ausbildung weiter zu ermöglichen, indem er zum Beispiel den Ausbildungsplan umstellt oder Auszubildende in einer anderen Abteilung unterbringt.

Wegen des Corona-Virus haben viele Betriebe aber kaum eine andere Möglichkeit, insbesondere wenn der Betrieb geschlossen werden muss. In so einem Fall ist Kurzarbeit auch eine Option für Auszubildende.

Kurzarbeitergeld kann außerdem ohne weiteres auch für Auszubildende gezahlt werden, die nach Abschluss ihrer Berufsausbildung eine versicherungspflichtige (befristete oder unbefristete) Beschäftigung bei demselben oder einem anderen Arbeitgeber aufnehmen.

Können auch Studierende Kurzarbeitergeld erhalten?

Studierende, die an einer Hochschule immatrikuliert sind und in der Hauptsache ihr Studium betreiben, haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Sie gehören zum versicherungsfreien Personenkreis in der Arbeitslosenversicherung, auch wenn sie neben ihrem Studium eine, gegebenenfalls ansonsten sozialversicherungspflichtige, Beschäftigung ausüben.

www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020