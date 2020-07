Die seit Monaten anhaltende Corona-Pandemie stürzte die internationale Wirtschaft, aber auch die in der Bundesrepublik und die seit Jahren stetig ansteigende Konjunktur in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken in eine noch nie dagewesene Rezession. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Frühjahrsgutachten von einem Einbruch von mindestens 4,2 Prozent aus, rechnen aber auch mit einer schnellen Erholung im Jahr 2021 um 5,8 Prozent.

Diese Einschätzung teilen der Präsident der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Professor Dr. Harald Unkelbach und die Hauptgeschäftsführerin, Elke Döring. Eine Rückkehr zur „alten“ Normalität erscheint ihnen allerdings für „unwahrscheinlich“.

Herausforderungen angenommen

Die Veränderung der Umwelt – nicht nur durch das Virus – sei keine zu verdrängende Zukunftsvision mehr. Ihr Wunsch an die Unternehmer: „Neue Perspektiven wagen“, denn jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um neue Sichtweiten auf das zu gewinnen, was einst für normal gehalten wurde. Zahlreiche Firmen, kleine, mittlere und auch Großunternehmen in der Region – auch aus dem Main-Tauber-Kreis – haben die Herausforderungen bereits angenommen, wie bei der IHK Heilbronn-Franken zu hören war.

So stieg beispielsweise beim global agierenden Wertheimer Lötanlagenhersteller Ersa während der Corona-Krise das Arbeitsaufkommen höher als üblich, und die Löttechnik für Beatmungsgeräte sicherte Arbeitsplätze. Der Grund: Ersa liefert sogenannte Selektivlötanlagen, die unter anderem zur Herstellung von Steuerungen für dringend benötigte Beatmungsgeräte eingesetzt werden. Um die Produktion dieser medizinischen Bauteile zu sichern, musste die Belegschaft unter Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen Zusatzschichten einlegen. Vom CEO der Ersa-Gruppe, Rainer Kurtz, gab es dafür ein Lob für die engagierten Mitarbeiter, die – wie die gesamte Bevölkerung des Umlands – während der schlimmsten Phase der Krise toll zusammengestanden seien.

Positive Nachrichten kommen beispielsweise auch von der Straub Beauty Group in Wertheim. Eigentlich produziert Straub Cosmetics auf 20 000 Quadratmeter Kosmetikprodukte und verschiedenste Pflegeartikel. Bereits ab März wurde ein Teil der Produktion auf die Herstellung von weltweit benötigtem Desinfektionsmittel umgestellt. Zugute kam dem international agierenden Kosmetikunternehmen dabei, dass schon in der Vergangenheit antibakterielle Mittel hergestellt wurden, und man die Herstellung von Desinfektionsmitteln in der Main-Tauber-Stadt wiederbeleben konnte. Mit dieser Produktion von Desinfektionsmittel, antibakteriellem Raumspray und Hygiene-Gel konnte der durch die Schließung der Parfümerien drohenden Kurzarbeit begegnet werden. Im Gegenteil: Um die neu entwickelten Seifen und Handgels in ausreichenden Mengen herstellen zu können, werden sogar Sonderschichten gefahren.

Sehr schnell reagierte als weiteres Beispiel die Külsheimer Weberei Pahl auf die seit dem 27. April bestehende Maskenpflicht beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland. Schon weit vor diesem Termin stand für Geschäftsführer Dr. Ing. Thomas Lippert fest, die Produktion zumindest teilweise auf die Herstellung von Mund-Nasen-Masken und Schutzkitteln umzustellen. Als Covid 19 Deutschland erreichte, hatten betriebsinterne Arbeitsgruppen bereits Themen wie Produktionsentwicklung, insbesondere von alltagstauglichen Mund-Nase-Masken und deren gemeinsame Entwicklung mit Nutzern bearbeitet. Wo sonst Bettlaken und Handtücher zugeschnitten und genäht werden, stellen die Mitarbeiter zurzeit 25 000 Masken pro Woche her.

Mit großer Kreativität reagierte die Wertheimer Traditionsfirma König & Meyer auf Corona und vielleicht entwickelte sich aus der Pandemie sogar ein zweites Standbein. Eigentlich produzieren die 300 Mitarbeiter bei König & Meyer Bühnen- und Studioequipment.

Wegen der Pandemie finden aber seit Monaten keine Konzerte und Musikveranstaltungen statt. Ständer und Halterungen für Noten, Boxen, Mikrofone, Instrumente, iPads oder Drummersitze werden derzeit nicht im bisherigen Umfang gebraucht. Für das Unternehmen eine schwierige Situation. Bis zu 70 Prozent Einbußen gab es beim Auftragseingang, der Onlinehandel brach zeitweise komplett ein. In nur drei Wochen wurde zusammen mit den beiden Geschäftsführern Gabriela König und Heiko Wolz eine Produktidee geboren: mobile Ständer für Desinfektionsmittel von König & Meyer. Nach nur drei Wochen wurde der erste serientaugliche Desinfektionsständer gefertigt. Momentan werden fünf verschiedene Modelle produziert. Mehr als 8000 Halterungen haben das Haus bereits verlassen, und die Geschäftsführung hegt die Hoffnung, ein zweites Standbein für die Firma schaffen zu können.

Die aktuelle Situation in den Unternehmen stellt sich in der gesamten Region – also auch im Main-Tauber-Kreis – ähnlich dar, wie von der IHK zu hören war. Der Umsatz beispielsweise im Verarbeitenden Gewerbe im Main-Tauber-Kreis ist von Januar bis April 2020 um 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. In der Region Heilbronn-Franken belief sich der Umsatzrückgang in den ersten vier Monaten des Jahres auf 8,8 Prozent, in Baden-Württemberg war es ein Rückgang um 9,6 Prozent gegenüber Januar bis April 2019.

Trotz erster Lockerungsmaßnahmen bleibt die wirtschaftliche Situation der regionalen Betriebe weiterhin kritisch. Davon besonders betroffen sind die Unternehmen in den Bereichen Touristik, Kultur und Gastronomie.

Verstärkte Digitalisierung

Neben den gezeigten Beispielen reagieren viele Betriebe mit einer verstärkten Digitalisierung auf die aktuellen Herausforderungen – ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, wie die IHK diese positive Entwicklung beurteilt: Die Digitalisierung erlebe einen ungeheuren Aufschwung. Davon profitieren natürlich diejenigen Unternehmen, die entsprechende Leistungen anbieten oder in diesem Bereich schon weit fortgeschritten sind, beispielsweise indem sie über eine gute digitale Präsenz bzw. Sichtbarkeit, zum Beispiel in Form eines gut etablierten Online-Shops, verfügen. Und viele Unternehmen entdecken jetzt, dass sich viele Prozesse, die man bisher vielleicht nicht im Fokus hatte, gut digital abbilden lassen. Gleichzeitig wird mobiles Arbeiten ermöglicht, und Besprechungen und Veranstaltungen werden verstärkt digital abgehalten.

Wichtige Impulse als Voraussetzungen für eine schnelle wirtschaftliche Erholung wurden und werden durch die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land (zum Beispiel die Corona-Soforthilfe, die Stabilisierungshilfe HOGA und die Überbrückungshilfe) sowie durch die bisherigen Lockerungsmaßnahmen gegeben. Hervorzuheben sind zudem die Grenzöffnungen, die insbesondere für die regionalen Industriebetriebe von herausragender Bedeutung sind und wieder zu einer Stabilisierung der Handels- und Lieferbeziehungen geführt haben. Dennoch sind weitere Unterstützungsmaßnahmen und Lockerungsschritte notwendig – sowie die Vermeidung eines erneuten Lockdowns –, um den Erholungsprozess nicht wieder abzuwürgen.

Zu den Branchen und Unternehmen, die momentan einen Aufwind erleben, gehörten zweifelsohne in der Corona-Anfangsphase unter anderem der Lebensmitteleinzelhandel, Baumärkte und die Elektronik-Anbieter, die eine besonders starke Nachfrage verzeichneten. Von Zuwächsen berichten auch die Verpackungshersteller und die Paketdienstleister.

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich durch die Corona-Krise verschärft. Ausbildungsbetriebe können beispielsweise, da sie selber in existenzielle Not geraten sind, teilweise die Ausbildung nicht aufrechterhalten. Auch erschweren ein heruntergefahrener Geschäftsbetrieb und die Kontaktbeschränkungen die Suche nach Auszubildenden.

Umfassende Beratung

Die IHK Heilbronn-Franken versucht, hier gegenzusteuern. Beispiele dafür sind eine umfassende und aktive Beratung, beispielsweise über existierende Förderprogramme des Landes in der Verbundausbildung oder der online und als Printversion angebotene Jobguide – als Ersatz für die Corona-bedingte Absage der jährlichen Bildungsmessen in Heilbronn und Lauda-Königshofen–, der potenzielle Azubis über die Ausbildungsangebote der Unternehmen in der Region informiert.

Gleichzeitig wurden die Angebote auf der zentralen Lehrstellenbörse erweitert. So gibt es dort jetzt zum Beispiel einen Button „Azubi-Übernahme“, der Auszubildenden, die durch die Krise ihren Ausbildungsplatz verloren haben, dabei hilft, bei einem anderen Unternehmen die Ausbildung fortsetzen.

Weitere Tipps und Hilfen hat die IHK für Unternehmen auf ihrer Homepage www.heilbronn.ihk.de unter dem Menüpunkt „Corona-Infos“ eingestellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020