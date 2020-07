Eine stabile Basis

In der Corona-Krise machen die Unternehmen in der Region unterschiedliche Erfahrungen. Für viele brachen Aufträge weg oder entstanden Schwierigkeiten in den Lieferketten. Einige konnten aufgrund ihres Produktportfolios Zuwächse verzeichnen, wieder anderen gelang es, in großer Zahl benötigte Waren, wie Desinfektionsmittel, Masken oder Gerätschaften zur Einhaltung der Hygienevorschriften, kurzfristig herzustellen und erfolgreich im Markt zu platzieren.

Allgemein konnten und können sich in diesen Zeiten diejenigen Unternehmen gut halten, die breit aufgestellt, flexibel und finanziell stabil sind. Dies lässt sich zum Beispiel bei VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG in Tauberbischofsheim beobachten. Das seit über 120 Jahren existierende Unternehmen, das lange erfolgreich ausschließlich im Schulmöbelbereich tätig war, investierte seine Kapazitäten ab den 1980er Jahren auch in die Entwicklung und Herstellung von Büromöbeln und machte sich somit unabhängiger von Schwankungen in einzelnen Märkten. Kunden sind seither nicht mehr nur staatliche und andere Bildungseinrichtungen, sondern auch weitere Behörden sowie Unternehmen weltweit. Durch die Zusammenarbeit mit bekannten und erfolgreichen Designern können seit langem auch besondere Wünsche bei Objekteinrichtungen oder im privaten Wohnumfeld erfüllt werden.

Ein neues Zeitalter brach für VS mit dem Aufkommen digitaler Medien in der Bildungs- und Arbeitswelt an. Computer, Monitore, Projektionsgeräte und -flächen hielten in Klassenzimmer, Seminarräume und Büros Einzug und erforderten eine funktionale und visuell ansprechende Integration in das Mobiliar. Die Entwicklung und Produktion von ganzheitlichen Raum- und Medienlösungen wurde zum dritten Standbein für VS.

Ein weiterer Vorteil in der globalen Krise ist die ausschließliche Produktion in Deutschland. Die Lieferketten waren auf diese Weise bislang weitestgehend unbeeinflusst von Grenzschließungen und Corona-bedingten Einschränkungen des internationalen Warenverkehrs. Durch die Fertigung in Tauberbischofsheim können hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards gewährleistet werden, wobei Umweltfreundlichkeit in der Herstellungskette schon seit längerem zu einem immer bedeutenderen Kriterium für die Auftraggeber im In- und Ausland geworden ist.

Hohe Qualität und Flexibilität entstehen vor allem durch die Fähigkeiten der Beschäftigten und deren besondere Bindung zum Betrieb. VS versteht sich als traditionelles Familienunternehmen, der Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens ist vielerorts spürbar. Die lange Betriebszugehörigkeit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Umstand, dass in einigen Fällen schon mehrere Generationen einer Familie bei VS arbeiten, ist für die Identifikation der Beschäftigen mit „ihrem“, in der Region verwurzelten Unternehmen ein eindrucksvoller Beweis.

Rechtzeitige und regelmäßige Investitionen in Infrastruktur und hochmoderne Produktionstechnik schaffen die Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten und Wirtschaften. Die Aufstellung als GmbH & Co. KG ermöglicht es, die gesunde Entwicklung des Unternehmens langfristig und unabhängig von kurzfristigen Erfolgszielen und dem Auf und Ab der Kapitalmärkte im Blick zu behalten.

Eine stabile (Produkt-)Basis, die Bindung der Belegschaft an den Betrieb, Flexibilität und Liquidität erweisen sich so als Stärken eines Unternehmens, die auch Krisenzeiten zu überwinden helfen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020