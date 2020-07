„Wir haben das richtige Produkt in vielfältigen Varianten für diese Zeit“, meint Rolf Mott, Inhaber der Mott Radwelt GmbH in Bad Mergentheim, hinsichtlich der momentanen Situation von Angebot und Nachfrage auf dem Markt für E-Bikes. „Ein ehrliches und nachhaltiges Qualitätsprodukt von ausgewählten sowie zuverlässigen deutschen und europäischen Herstellern, das aus den ‚Kinderkrankheiten’ heraus ist als auch ausgereifte Techniken, geringe Wartungsintensität und hohe Reichweiten aufweist“, charakterisiert er die heute im Fachhandel erhältlichen Fahrräder mit Elektroantrieb.

Eine neue Freizeitwelt

Allgemein verzeichnet die Fahrradbranche im Moment eine gestiegene Nachfrage nach E-Bikes – was wohl ein ausnahmsweise positiver Effekt der Corona-Krise ist. E-Bikes eröffnen Menschen, die bislang nicht oder nur eingeschränkt reisen können, eine neue Freizeitwelt quasi „vor der Haustüre“. Im Taubertal etwa lassen sich so leicht auch Touren über die Höhen und in die Regionen dahinter unternehmen. Der Radreisehorizont wird erheblich erweitert.

„Wer sein Rad zu Fahrten in die Arbeit oder beispielsweise zum Einkaufen sowie in der Freizeit zu Ausflügen und Touren nutze, leistet einen Betrag zum Umwelt- und Klimaschutz, zur Nachhaltigkeit sowie für seine Gesundheit und Fitness,“ zählt Mott zusätzliche Aspekte des Trends auf. Einhergehend stelle speziell ein E-Bike eine attraktive Alternative etwa zu einem Zweitwagen dar.

Attraktive Leasingangebote

Ergänzend zum attraktiven Modellangebot gibt es kostengünstige Leasingangebote. Hierzu hat die Mott Radwelt verschiedene Alternativen, Optionen und Tarife im Programm, wie etwa mit „Rundumschutz“ inklusive Reparaturen, Ersatz von Verschleißteilen sowie Schadensersatz bei Diebstahl oder Vandalismus. „Mit dem Dienstrad-Leasing nutzen Sie die Möglichkeit der Gehaltsumwandlung und sparen so deutlich im Vergleich zum Direktkauf“, nennt Rolf Mott einen Vorteil.

„Wir können auf Wünsche und Bedürfnisse des Kunden individuell eingehen“, hebt Mott die Qualitäten des Fachhandels hervor. Dazu zählen eine ausgeprägte Auswahl vielfältiger Modelle als auch verschiedenster Ausstattungen, Zubehöre und Konfigurationen, wie zum Beispiel zur Optimierung der Sitzposition, die Montage passender Sättel, Griffe und Taschen sowie die Variation der Antriebssteuerung zugunsten von Spritzigkeit oder Reichweite. Die Arten der Modelle reicht „klassischen“ Rad für Alltag und Freizeit über E-Bikes für sportliche Aktivitäten bis hin zum Trekking-E-Bike für die Radreise.

„Die Zielgruppe für E-Bikes hat sich im Laufe der Jahre immer weiter verjüngt“, erklärt Rolf Mott einen wesentlichen Trend. Folglich seien diese Fahrzeuge nicht mehr schwerpunktmäßig für Senioren als Adressaten attraktiv, sondern für alle Altersklassen nebst Kindern ab etwa zehn Jahre, Jugendliche und Familien. Speziell Familien und kleineren Kindern bereite es enorm Spaß und Spannung, mit einem Kinderanhänger Ausflüge und Tagestouren per Rad zu unternehmen.

Neben der individuellen Ausstattung, Konfiguration und Art der E-Bikes unterstreicht der Mott-Radwelt-Inhaber die Wichtigkeit und Sicherheit von Fahrradhelmen, die ebenso individuell in verschiedenen Passformen, Farben und Design erhältlich seien.

Darüber hinaus bestehe aber nach wie vor eine gute Nachfrage nach den reinen „Muskelkraft-Fahrrädern“, vor allem seitens sportlich ambitionierter Kunden und junger Menschen.

„Auch hier gibt es weiterhin eine umfangreiche Auswahl auf dem Markt“, bekräftigt Rolf Mott.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020