Daimler-Chef verteidigt Hybride

Frankfurt.Mit einem Punkte- und Belohnungssystem will Daimler-Vorstandschef Ola Källenius Fahrerinnen und Fahrer von Mercedes-Plug-In-Modellen animieren, „das Produkt richtig zu nutzen“ und die Möglichkeiten für elektrisches, emissionsfreies Fahren optimal auszuschöpfen.

„Wir wollen ein Punktesystem einführen als Belohnung dafür, dass Kunden so Strom laden, wie sie laden sollten“, sagte Källenius am Montagabend in einer Web-Konferenz des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

„Weg von fossilen Brennstoffen“

Der Daimler-Chef reagiert damit auf Kritik, dass oft große und schwere Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge viel zu wenig im Elektromodus betrieben werden und stattdessen mit Benzinmotoren bei relativ hohem Verbrauch und CO2-Ausstoß fahren.

Mittlerweile könnten mit Plug-In-Hybriden aus Stuttgart bis zu 100 Kilometer elektrisch zurückgelegt werden.

Das sei für die meisten Nutzer ausreichend, sagt Källenius. „Damit können fast alle Besitzer solcher Modelle CO2-frei fahren.“ ro

