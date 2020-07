Welche Lehren haben Sie aus der Corona-Pandemie gezogen? Wir von den Fränkischen Nachrichten haben festgestellt, dass es in der heutigen Zeit wichtig ist neue Wege zu gehen.Denn seit Jahren ergänzen wir die Printprodukte unseres Hauses durch digitale Angebote.

Unser Nachrichtenportal www.fnweb.de hatte in der Corona-Krise monatlich bis zu 1,5 Millionen Seitenzugriffe. Auf facebook haben wir die Grenze von 26.000 Abonnenten durchbrochen. Beides Zeichen des Bedarfs an glaubwürdiger und seriöser journalistische Arbeit unserer Redakteure.

Uns ist sehr viel daran gelegen das Thema Ausbildung und Bildung in unserer fränkischen Heimatregion als verlässlicher und innovativer Partner zu unterstützen.

Als nächstes Projekt nehmen wir daher die Herausforderung der in diesem Jahr ausgefallenen Ausbildungsmessen in Angriff. Ob Ausbildungsmesse Oberes Taubertal, Bildungsmesse Lauda-Königshofen, Berufsinformationstag in Wertheim - alle Lehrstellenbörsen für junge Menschen im Landkreis sind abgesagt worden. Firmen kämpfen mit Nachwuchsproblemen, Jugendliche und ihre Eltern sorgen sich um Ausbildungsplätze. Hier wollen wir helfen mit der digitalen Ausgabe unserer etablierten Ausbildungsmesse "Zukunft Karriere" am 7. November. Neben spannenden Inhalten rund um die Ausbildung können sich auf unserer digitalen Messeplattform Schüler und Unternehmen unkompliziert direkt kennenlernen. Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken sowie die Sparkasse Tauberfranken werden neben weiteren Partnern dieses innovative Digital-Event unterstützen. Nicht zuletzt deshalb sind wir sicher, dass wir mit dieser ersten digitalen Ausbildungsmesse für den Main-Tauber-Kreis einen wertvollen Impuls für die Wirtschaft in der Region setzen werden.

Der Erfolg dieser Initiative hängt natürlich von der Beteiligung möglichst vieler ausbildungsbereiter Firmen ab. Nur dann können wir den jungen Menschen zeigen, welche Vielfalt an beruflichen Perspektiven in unserer Heimat steckt. Darum: Wagen Sie mit uns den Sprung ins Digitale!

Ihr

Jochen Eichelmann

Geschäftsführer