Zwölf Schüler in Quarantäne

Wertheim.Teile von fünf Klassen der Gemeinschaftsschule Wertheim stehen unter Quarantäne. Das hat das Landratsamt am Montagnachmittag gemeldet. Alle Quarantänepflichtigen oder deren Erziehungsberechtigte werden vom Gesundheitsamt informiert und über das weitere Vorgehen aufgeklärt. Wie Schulleiter Lothar Fink auf Nachfrage der FN berichtet, sind zwölf Schüler betroffen.

Auslöser war eine Lehrkraft, die aber nicht jeden Tag an der Schule sei und höchstwahrscheinlich nicht infektiös war, als Kontakt zu Schülern bestand, so Fink. Auch drei weitere Lehrer bleiben vorerst zuhause. Das Testergebnis lag demnach am Sonntagabend vor. Die betroffenen Schüler aus zwei Klassen konnten noch informiert werden, die restlichen Schüler kamen am Montag zunächst in die Schule. Die infizierte Lehrkraft sei völlig symptomfrei gewesen, erinnert sich Lothar Fink. Unterrichtsmaterial erhalten die zwölf Schüler per Mail, so könnten die vier Tage bis zu den Herbstferien gut überbrückt werden, berichtet der Schulleiter. Die Quarantäne sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“.

Das Landratsamt Main-Tauber meldete am Montag außerdem, dass an der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim ab Dienstag, 20., bis Freitag, 23. Oktober, kein Präsenzunterricht stattfinden wird. eli

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020