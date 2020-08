Zwischen Realismus und Andeutung

Wertheim/Bronnbach.Ganz privat, ja fast intim wirkt die Darstellung der Bibliothek des Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg im Kloster Bronnbach auf dem Aquarell, das Margarethe von Martiny-Holzhausen (1893 bis 1976) 1948 schuf.

Margarethe von Holzhausen, deren Mutter auch Malerin war, kam 1916 nach Frankfurt am Main. Hier wurde sie Stiftsdame im Cronstett-Hynspergischen Damenstift und studierte an der Städelschen Kunstschule. Nach kurzer Unterbrechung nahm sie ihr Studium ab 1919 bei Karl Mohr und Johann Vincenz Cissarz in Frankfurt wieder auf. Nach ihrer Eheschließung mit dem Keramiker Nikolas von Martiny lebte sie in Radstadt, Österreich.

Das aus Wertheimer Privatbesitz stammende Aquarell zeigt den fürstlichen Bibliotheksraum, wie er sich bis zum Auszug des Fürsten Karl in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erhalten hat. Auch wenn die Darstellung sehr realistisch erscheint – man erkennt neben dem Mobiliar deutlich den Kamin und die frühbarocke Stuckdecke – sind die Motive auf den Bildern an den Wänden nur angedeutet. Die Malerin verliert sich auf der lichtdurchfluteten Darstellung nicht in Details.

Dieses Aquarell, das derzeit in der Ausstellung „„Zu Gast bei…“– Private Interieurs von 1850 bis 1965“ im Schlösschen im Hofgarten gezeigt wird, hat dokumentarischen Wert: bis heute ist der Raum in Bronnbach erhalten, aber nicht mehr als „bewohnte“ Bibliothek eingerichtet.

Die Ausstellung ist bis 1. November dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.schloesschen-wertheim.de im Internet.

