„Zwiebelbart“ bringt Kinder zum Lachen

Wertheim.Die Auftritte des Kindertheaters Papiermond im Löwensteiner Bau der Burg haben sich inzwischen zu einer schönen Tradition entwickelt. Auch am Dienstag kamen, trotz der Hitze, zahlreiche kleine und große Fans des Puppenspielers Adrien Megners. Passend zum Stück waren einige Kinder und Erwachsene in Piratenkostümen gekommen. Mit der Geschichte „Kasperle und die Piraten“ sorgte Megners für Begeisterung beim Publikum und viel Lachen.

Fieser Seeräuber

Da ist der fies lachende Pirat, der glaubt, er sei berühmt und berüchtigt. Aber alleine schon sein Name „Zwiebelbart“ amüsiert die kleinen Kasperlefans prächtig. Der Pirat hat den magischen Schlüssel des Zauberers gestohlen und will sich damit alle Schätze der Schatzinsel unter den Nagel reißen. Dann werde er der König der Welt, verkündet er. Dies kommentiert ein Kind mit: „Das ist gemein.“ Erstes Problem des Piraten ist seine inzwischen stark reduzierte Mannschaft. Nur „Knolle“ ist übriggeblieben, und der hat wahnsinnige Angst vor dem Seeungeheuer „Wessi“, das die Schatzinsel bewacht und räuberische Schiffe versenkt.

Plötzlich taucht Kasperl als blinder Passagier auf dem Piratenschiff auf. Zwiebelbart will ihn als Steuermann rekrutieren, doch das bekommt Kasperl trotz Hilfe der Kinder nicht hin. So muss er zu Knolle in die Kombüse. Groß ist die Freude beim Piraten, als „Land in Sicht“ ist. Doch nachdem Knolles Versuch, das Seeungeheuer mit der defekten Kanone abzuwehren, scheitert, kommt dieses an Bord. Schnell flüchten Zwiebelbart und Knolle.

Gegenüber der Kinder zeigt sich Wessi aber überaus freundlich und besingt gelungen mit „ein Freund ein guter Freund“ seine Suche nach einem Kompagnon. Da Kasperl keine Angst vor dem freundlichen Ungeheuer hat, will sich dieses mit ihm anfreunden. Gemeinsam hecken sie einen Plan aus. Unterstützt von den Kindern aus dem Publikum gelingt es ihnen, den Zauberschlüssel zurückzuholen und die bösen Piraten einzusperren. So schippern sie noch etwas auf dem Meer herum und dann nach Hause.

Situation für Künstler schwer

Die Zuschauer verließen die Vorstellung mit einem Lächeln und auch Megners war deutlich anzumerken, wie sehr er sich freute, wieder auftreten zu können. Wie er im Gespräch mit den FN berichtete, sei die Situation für Künstler wie ihn aber aktuell nicht einfach. Es sei eine „krasse Geschichte“ gewesen, als die Veranstaltungsverbote kamen. „Mein Haupteinnahmemonat März wurde jäh unterbrochen und bis Juni lief nichts“, blickte Megners zurück.

Der erste Auftritt fand im Juli in Leverkusen statt. Dann gab es auch wieder Auftritte für Kindergärten. „Ein Stück habe ich dort drei Mal gespielt, damit es alle Kinder trotz Gruppenteilung sehen konnten.“ Er sei glücklich, wieder spielen zu können. „Ich muss es aber als reisendes Theater unter sehr erschwerten Bedingungen tun.“ Da er jeden Tag an einem anderen Ort in Deutschland spiele, müsse er sich ständig auf neue Räume mit anderen Bedingungen für die Hygieneumsetzung und vor allem auf unterschiedliche Coronaschutzregeln in 16 Bundesländern einstellen.

Hinzu kommt ein höherer Verwaltungsaufwand, wie durch die Vorabregistrierung aller Zuschauer über seine Internetseite – „ und das alles als Einmannunternehmen“. Sein größter Wunsch wären bundesweit einheitliche Coronaschutzregeln für die Veranstaltungsbranche. Die Regelungsvielfalt ist in seinen Augen absurd. Mehr Unterstützung bei der Erstellung von Hygienekonzepten wäre schön. „Ich liebe meinen Beruf und finde ihn wichtig, ich möchte ihn gerne weiter machen“, sagte Adrien Megners abschließend.

