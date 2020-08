Zweimal richtig Hacken erspart einmal ausgiebig wässern

Main-Spessart/Main-Tauber-Kreis.Auch wenn es in den vergangenen Tagen immer mal wieder geregnet hat: Nach Aussage von Fernsehmeteorologe Sven Plöger waren von den letzten 24 Monaten in Deutschland vier Monate zu nass, vier durchschnittlich und 16 zu trocken. Unter der viel zu trockenen Witterung leiden auch die Pflanzen. Das beobachtet Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Hilmar Keller überall.

Fehlt das Wasser, sind die Pflanzen nicht oder kaum in der Lage Nährstoffe aufzunehmen und bilden deutlich kleinere Blätter und Früchte aus. Dies wiederum hat massive Auswirkungen auf die Nahrungsversorgung unserer heimischen Tierwelt sowie auf den Ernteertrag von Nutzpflanzen. Doch was können Gartenbesitzer dagegen tun?

Gießen – aber richtig

Ohne ausreichend zu Gießen geht es natürlich nicht. Wichtig ist es dabei, das Wasser direkt auf den Wurzelbereich zu geben, um die Pflanzen optimal zu versorgen. Bis auf Ansaaten und Neupflanzungen sollten diese lieber nur ein bis zweimal – dafür intensiv – wöchentlich gegossen werden, anstatt täglich. „Dann wurzeln die Pflanzen deutlich mehr in die Tiefe und sind damit weniger anfällig für Trockenheit.“, erläutert der Gartenexperte.

Das trifft vor allem auf Gehölze und Bäume zu, die grundsätzlich wesentlich schlechter mit Trockenheit zurechtkommen als etwa Stauden oder ein- und zweijährige Pflanzen. „Topfpflanzen sollte man mit einem Tauchbad versorgen, also den Topf so lange unter Wasser tauchen bis keine Bläschen mehr aufsteigen“, so Hilmar Keller. Am besten nimmt man dafür – sofern vorhanden – gesammeltes Regenwasser. Bei Leitungswasser muss darauf geachtet werden, dass dieses nicht zu kalt ist, um bei den Pflanzen einen Kälteschock zu vermeiden.

Um eine Vorstellung von der Gießmenge zu vermitteln, gibt Keller folgende Faustregel mit auf den Weg: ein Liter Gießwasser entspricht einem Millimeter Niederschlag und gelangt somit nur einen Zentimeter tief in den Boden.

Um die Wurzeln in 15 bis 20 cm Tiefe zu erreichen, müssen somit 15 bis 20 Liter Wasser pro Quadratmeter ausgebracht werden. Gegossen wird vorzugsweise am Morgen, denn abendliches

Gießen fördert Pilzkrankheiten. Gerade in diesem Sommer mit nächtlichen Temperaturen von zum Teil unter 10 Grad Celsius, wiesen wärmebedürftige Pflanzen wie Gurken einen verstärkten Befall mit „Falschen Mehltau“ auf, der zum vorzeitigen Absterben der Pflanzen führte.

Bodenpflege lohnt sich

Langfristig kann mit einer gezielten Bodenpflege Trockenschäden vorgebeugt werden. So würde einmal Hacken zweimal Gießen ersparen, da die Wasserverdunstung dadurch verringert werde, weiß der Kreisfachberater.

Auch das Auftragen von Mulchmaterial (wie Rasenschnitt, Laub, Rindenmulch) hat sich als Verdunstungsschutz bei Beeten und Baumscheiben bewährt. „Der Boden sollte nie nackig sein“, unterstreicht Keller. Grasbewuchs bei Jungbäumen dagegen ist kontraproduktiv, da die Grasfläche dem Jungbaum sehr viel Niederschlagswasser entzieht.

Mulchauflagen schützen dagegen vor einer Verkrustung der oberen Erdschicht, wodurch der Boden Wasser besser aufnehmen kann. Gleichzeitig erhöht sich durch das Aufbringen von organischen Material der Anteil der Bodenlebewesen wie Regenwürmer, Bakterien und Pilze im Erdreich, was wiederum den Pflanzen zugute kommt.

Auch den Humusgehalt im Boden langfristig zu erhöhen, zahlt sich aus. Ein bis drei Liter Kompost sollten pro Quadratmeter im Jahr ausgebracht werden, um die Wasserspeicherfähigkeit des Bodes zu verbessern. „Denn Humus kann ein zwanzigfaches des eigenen Gewichts an Wasser aufnehmen“, erklärt der Kreisfachberater.

Faktor Wasser

Haus- und Kleingärten haben weitreichende Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das lokale Klima. Schon bei der Planung eines Gartens oder Grünanlage sollte daran gedacht werden, wie Wasser sinnvoll verwertet werden kann. So können Wege etwa so gestaltet werden, dass das Niederschlagswasser in der Fläche versickert statt in die Kanalisation entwässert zu werden. Zudem sollte möglichst wenig Fläche im eigenen Garten versiegelt und wasserdurchlässige Materialien gewählt werden.

Darüber hinaus bietet der Handel auch für Gartenbesitzer automatisierte und wassersparende Tropfbewässerungssysteme an. Diese reduzieren nicht nur den Wasserverbrauch, sondern reduzieren auch die Gefahr von Pilzkrankheiten, da der Habitus der Pflanze trocken bleibt.

Wenn Bäume neu gepflanzt werden, ist es von Vorteil, ausreichenden, durchwurzelbaren Raum mit entsprechender Bodenqualität zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim kann ein lehmiger, humoser Boden von zehn Zentimetern Tiefe rund 22 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern, ein Sandboden dagegen nur fünf Liter.

Insbesondere Jungbäume und glattrindige Baumarten wie Obstbäume sollten mit einem Stammschutz aus Schilf, Jute oder Weißanstrich versehen werden, um die Verdunstung, die Gefahr von Sonnenschäden und Temperaturschwankungen zu reduzieren.

Auch sollte auf die Auswahl der Pflanzen geachtet werden: Es gibt Pflanzen, die von Natur aus besser mit Trockenheit zurechtkommen, wie beispielsweise Pflanzen mit einer dicken oder haarigen Blattoberfläche, die vor Verdunstung schützt. Gut geeignet sind Pflanzen aus mediterranen Räumen sowie auch heimische Pflanzen unserer Trockengebiete wie Gamander, Blutstorchschnabel und Thymian. Nachteil dieser Trockenkünstler ist die fehlende Verdunstungsaktivität, die insbesondere in Siedlungsräumen an heißen Tagen von Nutzen wäre.

Wer sich nicht die Mühe mit der Pflanzplanung machen möchte, sollte das Fachwissen von Baumschulen und Gärtnereien nutzen. Auch besteht die Möglichkeit, Staudenmischpflanzungen zu verwenden. „Die Mischung macht’s also“, weiß Keller. Der Fachmann verweist auf den „Moritzburger Blühzauber“ oder den „Veitshöchheimer Silbersommer“. Es sind Staudenmischungen, die gerne auf öffentlichen Flächen angepflanzt werden, weil die Pflanzen die Trockenheit gut vertragen, aber auch ihren Beitrag zur Biodiversität leisten. hk

