Zwei weitere Todesfälle

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell, mit Stand 27. November, 407 Personen mit dem Corona-Virus infiziert (Stand 26. November: 369). Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 1123 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 692 Personen.

Leider sind zwei neue Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 24. Die neuen Todesfälle gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an. 22 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 1237 Personen in häuslicher Quarantäne.

Fragen rund um Corona beantworten die Mitarbeiter des Landratsamts an der Corona-Hotline. Sie sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr unter Telefon 0 93 53 / 793 14 90 erreichbar. Bei Unklarheiten besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail unter Ausnahmegenehmigung@Lramsp. de an das Landratsamt Main-Spessart zu wenden. lra

