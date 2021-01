Zwei Unfälle im Kreisverkehr

Kreuzwertheim.Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Wochenende auf der Staatsstraße 2315 am Kreisverkehr in Kreuzwertheim. Am Freitagmittag übersah zunächst eine von Marktheidenfeld kommende 49-jährige Pkw-Fahrerin ein im Kreisel fahrendes Mofa. Ein Zusammenstoß konnte glücklicherweise verhindert werden. Leider kam der 48-jährige Mofafahrer durch ein eingeleitetes Bremsmanöver auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Verletzt wurde er hierbei nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Am Samstagabend kam es zu einer Kollision zweier Pkw. Ein von Hasloch kommender 56-jähriger BMW-Fahrer übersah einen Opel Corsa. Dabei traf er diesen mit seiner Fahrzeugfront am rechten hinteren Kotflügel. Die 60-jährige Fahrerin des Opels wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. pol

