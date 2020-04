Zwei Stromausfälle in Kreuzwertheim

Wertheim/Kreuzwertheim.Zu zwei Stromausfällen ist es in der Woche nach Ostern in Kreuzwertheim gekommen, wie die FN am Freitag erfuhren. Die Verwaltung der Marktgemeinde bestätigte die Vorfälle und verwies auf die Zuständigkeit der Stadtwerke Wertheim, welche die bayerische Nachbargemeinde mit Energie versorgt.

Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, erklärte die Ausfälle damit, dass es einen Kabelfehler im Netz der Bayernwerk AG gegeben habe – dem Lieferanten des Wertheimer Versorgers. Betroffen waren demnach Kreuzwertheim, Wiebelbach und Röttbach, also auch mehrere Industrieunternehmen. Die Versorgung sei jeweils nach etwa 40 Minuten durch eine Umschaltung wieder hergestellt worden. Bisher habe es keine Meldungen gegeben, ob beispielsweise ein Unternehmen deswegen wirtschaftlichen Schaden erlitten hätte. wei

